Piden suspender el cobro de peaje en la ruta 6: la medida judicial que podría cambiar las tarifas

Si circulás por el corredor bonaerense y usás el sistema TelePASE, hay una novedad judicial que podría frenar los pagos diarios que hacés en las estaciones de cobro.

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) intimó formalmente al Gobierno bonaerense a suspender de inmediato el cobro de peajes en la Ruta Provincial 6.

El reclamo legal que busca congelar los cobros

La presentación administrativa fue enviada directamente al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

El reclamo exige suspender las resoluciones que habilitaron el cobro y frenar el esquema de aumentos programados.

Desde la entidad sostienen que las tarifas aplicadas actualmente por Aubasa no cuentan con el respaldo ni la autorización legal correspondiente.

El fallo judicial en el que se basa la medida

Para fundamentar la intimación, el Conaduv reflotó un fallo judicial dictado por el juez Luis Arias en 2017.

Aquella resolución ordenaba a la empresa concesionaria abstenerse de cobrar peajes en ese trazado.

Según los denunciantes, la Provincia incumplió las exigencias de contar con autorización legislativa expresa y audiencia pública previa.

Tarifas y cómo funciona el sistema actual

El cobro comenzó a implementarse a principios de octubre de 2026 mediante la modalidad Free Flow, sin barreras ni cabinas físicas.

Actualmente, las estaciones operativas de San Vicente y General Las Heras cobran una tarifa base de $2.276 en horario no pico para autos de dos ejes.

El esquema oficial prevé sumar una tercera estación en Cardales, aplicar una bonificación del 30% para residentes y subir los precios trimestralmente según el IPC.

Los puntos de conflicto que cuestionan los usuarios

Además de la falta de audiencias, la entidad remarcó la ausencia de un organismo regulador independiente que controle a la empresa.

Cuestionan que la Provincia actúa como concedente, fiscalizador y autorizador del cuadro tarifario al mismo tiempo.

Por este motivo, exigieron información real sobre costos de mantenimiento y obras para justificar los montos que pagan a diario miles de conductores.