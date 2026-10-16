Falleció el reconocido meteorólogo fernando confessore: tenía 58 años y una extensa trayectoria televisiva

El reconocido meteorólogo, periodista y divulgador científico Fernando Confessore falleció durante la madrugada de este viernes 16 de octubre de 2026, a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y comunicada durante las primeras horas de la mañana por sus compañeros de Todo Noticias (TN) y El Trece, donde desarrolló gran parte de su extensa trayectoria profesional.

Su muerte se produjo de manera repentina en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, donde, según las primeras informaciones, sufrió una descompensación durante la madrugada. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente periodístico y televisivo argentino, especialmente entre quienes compartieron con Confessore tres décadas de trabajo en los medios de comunicación.

Durante la emisión de Arriba Argentinos, los periodistas Nacho Otero y Valeria Sampedro comunicaron el fallecimiento de su compañero, visiblemente afectados por la inesperada pérdida. Recordaron su extensa permanencia en el canal y destacaron el vínculo que había construido con sus colegas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa médica que provocó su fallecimiento, más allá de las primeras versiones que indican que sufrió una descompensación repentina.

Una trayectoria de más de tres décadas

Fernando Ezequiel Confessore nació el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires y dedicó buena parte de su vida profesional al estudio de la meteorología, la elaboración de pronósticos y la divulgación científica.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario y comenzó a desempeñarse en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajó hasta 1994 en tareas relacionadas con la recepción e interpretación de imágenes satelitales.

En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR, empresa a la que pertenecen TN y El Trece, y comenzó una trayectoria televisiva que se prolongó durante más de 30 años.

A partir de 1997 adquirió mayor presencia frente a las cámaras como responsable de los pronósticos meteorológicos en distintos espacios informativos. También participó en programas vinculados con el sector agropecuario, donde explicaba el comportamiento del tiempo y su influencia sobre las actividades productivas.

Su carrera incluyó participaciones radiales, capacitaciones internacionales y trabajos de divulgación científica. En 2006 publicó, junto al meteorólogo Mauricio Saldívar, Meteorología para todos, una obra destinada a acercar el conocimiento de los fenómenos atmosféricos al público general.