Caos en la ruta 11: un violento choque y vuelco dejó heridos y un carril cubierto de frutas y verduras

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes 16 de octubre sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del barrio Los Acantilados, en la zona sur de Mar del Plata.

El siniestro involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre la calzada, mientras que parte de una carga de frutas y verduras quedó desparramada sobre el asfalto, provocando importantes complicaciones en la circulación.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, un utilitario blanco y otro vehículo protagonizaron una violenta colisión que dejó importantes daños materiales. El primero sufrió severas roturas en su sector delantero, mientras que el segundo terminó volcado sobre la ruta.

Uno de los aspectos más llamativos del accidente fue que numerosos cajones con mercadería quedaron esparcidos sobre la calzada y la banquina. Lechugas, papas, bananas y naranjas se dispersaron por el lugar, llegando a obstaculizar prácticamente la totalidad del carril derecho en dirección sur.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, en el vehículo que volcó viajaban tres jóvenes que sufrieron golpes como consecuencia del impacto. Tanto ellos como las demás personas involucradas fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata para recibir atención médica.

La situación más delicada habría correspondido a la persona que viajaba en el utilitario blanco, quien debió ser asistida por personal de Bomberos para poder salir del habitáculo. Hasta el momento no se difundió información oficial que permita establecer la gravedad de sus lesiones.

Vecinos que presenciaron las consecuencias del accidente manifestaron su preocupación por la velocidad con la que habitualmente circulan algunos vehículos en ese sector de la Ruta 11 y señalaron que, dadas las características del impacto, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Personal de emergencias y Bomberos intervino en el lugar, mientras que vecinos y automovilistas también se acercaron para colaborar durante los primeros momentos posteriores a la colisión.

El accidente provocó demoras en el tránsito debido a la presencia de los vehículos siniestrados y de la mercadería distribuida sobre uno de los carriles. Las causas que originaron el choque deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes