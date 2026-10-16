Después de tantos días grises, ¿vuelve el sol? El pronóstico para este viernes y el fin de semana

La primavera continúa sin mostrar su mejor cara en la provincia de Buenos Aires.

Este viernes 16 de octubre comenzó con temperaturas bajas, abundante nubosidad y un ambiente más parecido al invierno que a la época del año que estamos atravesando. Sin embargo, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, especialmente para el domingo, cuando se celebrará el Día de la Madre.

Viernes con muchas nubes y temperaturas bajas

La jornada de hoy estará caracterizada por un cielo mayormente nublado y un ambiente fresco en gran parte del territorio bonaerense. Las temperaturas máximas se mantendrán moderadas, con registros cercanos a los 17 grados en sectores del centro provincial y variaciones según la región.

Aunque podrían persistir algunos sectores con nubosidad abundante, la probabilidad de precipitaciones será baja y las condiciones tenderán a estabilizarse.

Sábado: continúa el frío, pero sin lluvias importantes

El sábado 17 de octubre se presentará con abundante nubosidad y temperaturas todavía bajas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En distintas zonas del interior provincial podrían registrarse mínimas de un solo dígito, mientras que durante la tarde los valores máximos se ubicarían alrededor de los 17 grados.

La probabilidad de precipitaciones será muy reducida, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre, aunque será conveniente contar con abrigo.

Domingo: mejora el tiempo para celebrar el Día de la Madre

El domingo 18 de octubre llegará con mejores perspectivas meteorológicas para las reuniones familiares. Se esperan períodos de sol, nubosidad variable y escasas posibilidades de lluvias.

La mañana volverá a ser fría, pero durante la tarde las temperaturas podrían alcanzar valores cercanos a los 18 grados en algunos sectores bonaerenses.

De esta manera, quienes tengan previsto organizar almuerzos familiares, encuentros o actividades al aire libre encontrarán condiciones más favorables que las registradas durante buena parte de la semana.

¿Y cómo comenzará la próxima semana?

El lunes 19 de octubre continuará la tendencia hacia una mayor estabilidad, con temperaturas máximas que podrían aproximarse a los 19 grados y cielo entre parcialmente nublado y nublado.

Por ahora, el dato más importante es que las lluvias darán una tregua durante el fin de semana, aunque las mañanas frías seguirán siendo protagonistas.

La primavera, que hasta el momento ha brillado por su ausencia en buena parte de la provincia de Buenos Aires, todavía deberá esperar para mostrar jornadas sostenidas de sol y temperaturas agradables