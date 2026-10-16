Violento choque en la ruta 226: un auto impactó contra un semirremolque estacionado

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este viernes 16 de octubre sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 289, en jurisdicción de Sierras Bayas, partido de Olavarría, donde un automóvil chocó contra la parte trasera de un semirremolque que se encontraba estacionado sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo sufrió lesiones y debió ser trasladado a un centro asistencial.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol que circulaba en sentido Azul-Olavarría y que, por circunstancias que todavía son materia de investigación, terminó impactando contra la parte posterior de un semirremolque enganchado a un camión Mercedes-Benz 1634, que permanecía detenido a un costado de la carretera.

El automovilista fue identificado como Darío Fernando Liébana, de 49 años, domiciliado en la localidad de Sierras Bayas. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura de Olavarría, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.

A raíz del accidente se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos policiales de Sierras Bayas, Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes intervinieron para asistir al conductor y desarrollar las tareas correspondientes en el sector.

Asimismo, se solicitó la presencia de Policía Científica, cuyo personal tendrá a su cargo las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las causas que provocaron que el automóvil terminara chocando contra el vehículo de transporte estacionado.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación, mientras se aguardan precisiones sobre la evolución del estado de salud del conductor hospitalizado.