Camino a 2027: ¿Quiénes son los primeros nombres que buscan suceder a Axel Kicillof?

Por Denisse Helman
Se aceleran los armados para la sucesión de kicillof en la provincia de buenos aires

Aunque falta para los comicios de 2027, la disputa por el armado político en el principal distrito del país ya arrancó oficialmente.

Dos nombres de peso dentro del Gabinete y la gestión local salieron a confirmar abiertamente sus intenciones de competir para conducir los destinos de la provincia.

Gabriel Katopodis confirmó sus aspiraciones para darle continuidad a la gestión

El actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, aseguró que se siente con la “confianza suficiente” para encarar los cambios necesarios en el territorio bonaerense.

Alerta en la provincia de buenos aires: la economía entró en recesión ¿cómo impacta en el bolsillo bonaerense?
Mirá también:

Alerta en la Provincia de Buenos Aires: la economía entró en recesión ¿Cómo impacta en el bolsillo bonaerense?

El funcionario remarcó su experiencia al haber gestionado en tres niveles del Estado (San Martín, Nación y Provincia) y reclamó la realización de una PASO para que sea la sociedad la que elija al candidato.

Leonardo Nardini se suma a la pelea y busca dar el salto desde la intendencia

Por su parte, el jefe comunal de Malvinas Argentinas y exministro provincial, Leonardo Nardini, hizo públicas sus ganas de ser precandidato a gobernador.

Nardini destacó su trayectoria tras asumir la intendencia a los 35 años y señaló que busca aportar al debate interno de manera sana y responsable para afrontar los desafíos de la provincia.

Hallaron un cuerpo en las toninas e investigan si pertenece a uno de los kayakistas desaparecidos
Mirá también:

Hallaron un cuerpo en Las Toninas e investigan si pertenece a uno de los kayakistas desaparecidos

Quiénes más suenan en la danza de nombres del oficialismo

La postulación de Katopodis y Nardini abrió una mesa de debate donde participan diversos sectores políticos del peronismo:

  • Intendentes de peso: Suenan las aspiraciones del exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y del jefe comunal de La Plata, Julio Alak.
  • Representación de La Cámpora: La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, aparece entre las posibles alternativas del espacio.
  • Peronismo federal y dirigentes locales: Suman protagonismo nombres como Victoria Tolosa Paz y el intendente de Pilar, Federico Achával.

Definiciones electorales y el futuro del liderazgo político

En sus declaraciones, los dirigentes coincidieron en respaldar la figura de Axel Kicillof como la personalidad mejor posicionada para encabezar un frente a nivel nacional.

Comenzó el fin de semana largo con lluvias, frío y una primavera que sigue sin aparecer
Mirá también:

Comenzó el fin de semana largo con lluvias, frío y una primavera que sigue sin aparecer

Asimismo, insistieron en que la estrategia electoral no debe cerrarse a espaldas de la gente, pidiendo la apertura de internas competitivas en las urnas.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.676 - 11 de octubre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.