Camino a 2027: ¿Quiénes son los primeros nombres que buscan suceder a Axel Kicillof?

Aunque falta para los comicios de 2027, la disputa por el armado político en el principal distrito del país ya arrancó oficialmente.

Dos nombres de peso dentro del Gabinete y la gestión local salieron a confirmar abiertamente sus intenciones de competir para conducir los destinos de la provincia.

Gabriel Katopodis confirmó sus aspiraciones para darle continuidad a la gestión

El actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, aseguró que se siente con la “confianza suficiente” para encarar los cambios necesarios en el territorio bonaerense.

El funcionario remarcó su experiencia al haber gestionado en tres niveles del Estado (San Martín, Nación y Provincia) y reclamó la realización de una PASO para que sea la sociedad la que elija al candidato.

Leonardo Nardini se suma a la pelea y busca dar el salto desde la intendencia

Por su parte, el jefe comunal de Malvinas Argentinas y exministro provincial, Leonardo Nardini, hizo públicas sus ganas de ser precandidato a gobernador.

Nardini destacó su trayectoria tras asumir la intendencia a los 35 años y señaló que busca aportar al debate interno de manera sana y responsable para afrontar los desafíos de la provincia.

Quiénes más suenan en la danza de nombres del oficialismo

La postulación de Katopodis y Nardini abrió una mesa de debate donde participan diversos sectores políticos del peronismo:

Intendentes de peso: Suenan las aspiraciones del exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , y del jefe comunal de La Plata, Julio Alak .

Suenan las aspiraciones del exintendente de Avellaneda, , y del jefe comunal de La Plata, . Representación de La Cámpora: La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza , aparece entre las posibles alternativas del espacio.

La jefa comunal de Quilmes, , aparece entre las posibles alternativas del espacio. Peronismo federal y dirigentes locales: Suman protagonismo nombres como Victoria Tolosa Paz y el intendente de Pilar, Federico Achával.

Definiciones electorales y el futuro del liderazgo político

En sus declaraciones, los dirigentes coincidieron en respaldar la figura de Axel Kicillof como la personalidad mejor posicionada para encabezar un frente a nivel nacional.

Asimismo, insistieron en que la estrategia electoral no debe cerrarse a espaldas de la gente, pidiendo la apertura de internas competitivas en las urnas.