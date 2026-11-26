El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el horario bancario de verano, que pasará a ser de 8:00 a 13:00 en gran parte del territorio bonaerense.

La medida alcanza a un total de 108 municipios y busca evitar que tanto los clientes como los trabajadores deban movilizarse y operar en las horas de mayor calor estival.

Cuándo empieza y hasta qué fecha rige el horario de verano

El nuevo esquema de atención comenzará a aplicarse a partir del lunes 30 de noviembre de 2026 y se mantendrá vigente hasta el martes 23 de marzo de 2027 inclusive.

De este modo, durante casi cuatro meses las sucursales de los distritos alcanzados adelantarán dos horas su apertura y cierre respecto del cronograma tradicional de 10:00 a 15:00.

Cómo queda la jornada laboral del personal bancario

La disposición provincial responde a un pedido formal de la Asociación Bancaria para adecuar la actividad financiera a las altas temperaturas características de la temporada estival.

Según establece el decreto oficial, los empleados bancarios cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes en la franja comprendida entre las 7:45 y las 15:15.

Qué zonas de la Provincia adhieren al cambio de horario

La modificación alcanza a 108 distritos bonaerenses, abarcando prácticamente la totalidad del interior de la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica y la región capital.

Entre los partidos incluidos figuran centros urbanos clave como La Plata, Berisso, Ensenada, General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, Zárate, Campana, Luján, Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell, entre decenas de localidades del centro, norte y sur bonaerense.

Qué pasa en los municipios que no están en el listado

En los distritos que quedaron fuera de la disposición oficial —principalmente en gran parte del Conurbano bonaerense—, las entidades financieras mantendrán su horario habitual de atención de 10:00 a 15:00.

Por lo tanto, entre fines de noviembre y marzo convivirán dos esquemas horarios distintos en territorio provincial, por lo que se recomienda verificar la franja vigente en cada distrito antes de acercarse a una sucursal.