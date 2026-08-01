Cambios en los cobros de anses: las nuevas cifras confirmadas para la auh, suaf y extras

Si cobrás una prestación social o asignación familiar, agosto viene con un ajuste en tus haberes confirmados por ANSES.

El organismo oficializó la nueva escala de cobros calculada mediante la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación.

El nuevo aumento confirmado para las prestaciones en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una suba del 1,89% en todas sus asignaciones desde el octavo mes del año.

La actualización responde directamente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio emitido por el INDEC.

Los nuevos montos de la AUH y Asignación por Embarazo

Con la actualización del 1,89% sobre las liquidaciones, el valor general de la AUH y de la AUE asciende a $150.848 por hijo.

En tanto, para los beneficiarios comprendidos en la Zona I, la suma escala a $196.103 por hijo.

Escala de Asignaciones Familiares para trabajadores y monotributistas

Para los trabajadores bajo el régimen SUAF, la liquidación se efectúa según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

IGF hasta $1.167.863: cobrarán $75.433 por hijo.

cobrarán por hijo. IGF entre $1.167.863 y $1.712.784: recibirán $50.884 por hijo.

recibirán por hijo. IGF entre $1.712.784 y $1.977.464: la suma es de $30.777 por hijo.

la suma es de por hijo. IGF entre $1.977.464 y $6.184.406: cobrarán $15.881 por hijo.

Los monotributistas perciben montos equivalentes según la categoría: Categoría A $75.433; Categoría B $50.884; Categoría C $30.777; y Categorías D, E, F, G y H $15.881.

Pago de asignaciones por única vez y montos de la Asignación por Discapacidad

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los pagos según rango de ingresos quedan fijados en $245.597 (rango más bajo), $173.745 (rango medio) y $109.656 (ingresos mayores a $1.712.784).

A su vez, los cobros extraordinarios por única vez quedan configurados de la siguiente forma:

Asignación por Nacimiento: $87.926

Asignación por Matrimonio: $131.652

Asignación por Adopción: $525.682

Adicionales confirmados: Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Al haber mensual se le suman los beneficios complementarios. El Complemento Leche del Plan 1000 Días alcanza los $56.897 por hijo de hasta 3 años y embarazadas.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar liquida $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tengan dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.