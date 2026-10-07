¿buscás regalo para el día de la madre? El beneficio del banco nación que permite ahorrar miles de pesos

Si estás planificando la compra del regalo para el Día de la Madre y querés cuidar tu bolsillo, el Banco Nación (BNA) lanzó una propuesta pensada para anticipar los consumos con ahorro y financiación. La entidad bancaria confirmó un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en marcas destacadas de indumentaria, calzado y perfumería.

Días de vigencia y tope de reintegro por compra

Las promociones estarán disponibles por tiempo limitado únicamente durante dos jornadas: el viernes 9 y el sábado 10 de octubre.

El beneficio contempla un tope de reintegro de hasta $30.000 por compra en los locales adheridos de todo el país.

Requisitos y medios de pago para acceder al ahorro

La promoción es válida para compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard emitidas por el Banco Nación, tanto para titulares como adicionales.

Para obtener el descuento, las operaciones deberán abonarse mediante la app BNA+ MODO, escaneando el código QR y seleccionando la tarjeta elegida.

Marcas de indumentaria, calzado y deporte adheridas

El beneficio abarca a firmas reconocidas de moda urbana, calzado y artículos deportivos.

Entre las marcas participantes se encuentran Adidas, Lacoste, Vans, The North Face, Grimoldi, Ver, Portsaid, Desiderata, Dexter, Stock Center, Crocs, Hush Puppies, CAT, Rossi Rossi, TRIP y Open Sports.

Cadenas de perfumería y cosmética incluidas

Para quienes prefieran regalar cosméticos o tratamientos de belleza, el rubro perfumería también se suma a la promoción.

Las principales cadenas adheridas donde aplica el descuento y las 6 cuotas sin interés son Pigmento y Juleriaque.