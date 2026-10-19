Paritarias bonaerenses: el aumento para estatales fue aceptado y se cobrará en dos meses

La negociación salarial de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires tuvo el viernes 16 de octubre una definición importante: el Ejecutivo presentó una mejora del 6% en dos tramos y los gremios mayoritarios de la administración central aceptaron la propuesta. El dato que ahora importa para miles de agentes públicos es cómo se distribuirá el incremento y en qué recibos se reflejará.

El esquema establece una suba del 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos porcentajes calculados sobre la base salarial de septiembre de 2026. La liquidación correspondiente a octubre se percibirá habitualmente en noviembre, mientras que la de noviembre llegará en diciembre, de acuerdo con el calendario de pago de cada sector.

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Paritarias bonaerenses: de cuánto es el aumento para estatales

La pauta ofrecida por el Gobierno provincial suma seis puntos porcentuales respecto de los valores tomados como referencia en septiembre. No corresponde interpretarla como dos incrementos acumulativos sobre bases diferentes: según la propuesta comunicada en la mesa, las dos variaciones se calculan sobre septiembre.

Octubre de 2026: incremento del 3% sobre los valores de septiembre.

incremento del 3% sobre los valores de septiembre. Noviembre de 2026: segundo tramo del 3% sobre la misma base.

segundo tramo del 3% sobre la misma base. Total de la propuesta: 6% sobre la referencia de septiembre.

6% sobre la referencia de septiembre. Próxima revisión: reapertura de la discusión en diciembre de 2026.

El acuerdo está centrado en los empleados provinciales comprendidos por la Ley 10.430, correspondiente a la administración pública bonaerense. Otros regímenes, incluidos los docentes, mantienen sus propias instancias de negociación: por ese motivo no deben darse por idénticas las adhesiones sindicales ni las condiciones particulares de cada sector.

Cuándo se cobra el 3% de octubre y el otro 3% de noviembre

Para entender las fechas es fundamental distinguir el mes al que corresponde la mejora del momento en que se deposita el sueldo. El primer tramo se incorpora a los haberes de octubre, que normalmente se liquidan para cobrar en noviembre. El segundo corresponde a noviembre, por lo que se espera que forme parte del pago de diciembre.

La fecha puntual de acreditación se determina mediante el cronograma oficial de cada liquidación. No se anunció en esta negociación un calendario bancario con días de cobro individuales; por eso, hablar de noviembre y diciembre no significa que todos los trabajadores reciban el dinero el mismo día.

Como ejemplo estrictamente matemático, si una base alcanzada por el acuerdo fuera de $1.000.000 en septiembre, el incremento asociado al primer tramo sería de $30.000 y al segundo de otros $30.000, siempre considerando la misma referencia. Este ejercicio no representa un salario testigo ni el monto neto que recibirá cada empleado, ya que intervienen adicionales, antigüedad y descuentos personales.

Qué gremios acompañaron la oferta y qué pasó con los docentes

El acuerdo surgió de una jornada de encuentros con las organizaciones sindicales. Entre los representantes estatales, UPCN y FEGEPPBA manifestaron su aceptación, de acuerdo con las comunicaciones difundidas luego de la reunión. La situación de otras organizaciones puede depender de sus instancias orgánicas de evaluación.

En el caso de las y los docentes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) comunicó que recibió la misma oferta, pero que debía someterla a consideración de sus cuerpos orgánicos. La diferencia es central: haber recibido una oferta no equivale a haberla aprobado.

Ver también: Docentes bonaerenses: cómo terminó el acuerdo anterior y por qué se reabrió la discusión.

Por qué la próxima fecha importante será diciembre

El Ejecutivo provincial incluyó el compromiso de volver a negociar en diciembre. Esa instancia permitirá a los sindicatos revisar la evolución de los precios y el poder adquisitivo antes de que termine el año. La reapertura no supone por sí sola otro porcentaje: cualquier mejora posterior necesita un nuevo entendimiento y su correspondiente comunicación.

En los meses previos, los sindicatos reclamaron actualizaciones para compensar la pérdida de ingresos frente a la inflación. La oferta de octubre y noviembre permite incorporar una nueva pauta después del último acuerdo aplicado en julio y agosto, pero deja abierto el debate sobre su suficiencia y sobre la evolución salarial al cierre de 2026.

Qué tiene que revisar cada trabajador en el recibo

Cuando estén disponibles las liquidaciones, conviene comparar los conceptos del recibo de octubre con los correspondientes a septiembre e identificar la base sobre la que se calcula cada aumento. Los adicionales remunerativos, las bonificaciones y los descuentos pueden provocar que el importe final no resulte exactamente igual al porcentaje aplicado sobre un valor de referencia.

También es recomendable consultar la comunicación del gremio al que se pertenece y el cronograma oficial de pago del organismo. No todos los agentes tienen la misma composición salarial y una cifra general de paritaria no reemplaza la escala específica del cargo o régimen.

El dato vigente a este domingo 18 es que la mayoría de los gremios estatales ya cerró el entendimiento salarial y que gran parte de las organizaciones docentes también lo acompañó. La próxima definición pendiente corresponde a la FEB, mientras que diciembre quedó señalado como instancia de reapertura de las conversaciones.