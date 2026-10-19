Conflicto docente en la provincia: el motivo por el cual dos sectores convocan a paro y movilización

Aunque la provincia de Buenos Aires logró el aval de la mayoría de los gremios a la oferta paritaria, el dictado de clases sumará complicaciones esta semana por protestas de sectores disidentes.

La provincia de Buenos Aires confirmó un aumento salarial del 6% en dos tramos, pero dos agrupaciones docentes rechazaron el porcentaje y convocaron a medidas de fuerza con movilización.

Los detalles del aumento acordado y los gremios que aceptaron

La propuesta oficial del Gobierno bonaerense prevé una suba dividida en 3% para octubre y 3% para noviembre, tomados sobre la base del sueldo de septiembre.

Además, el acuerdo contempla una cláusula de revisión en diciembre y mejoras en licencias parentales y trámites digitales.

Los gremios Suteba, Sadop, Udocba y Amet aceptaron la propuesta por mayoría, mientras que la FEB definirá su postura en las próximas horas.

La Asociación de Maestros convoca a una olla popular

La postura más intransigente la tomó la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que calificó la oferta salarial de “miserable”.

El sindicato cuestionó que del incremento total solo $10.491 van incorporados al básico.

Por este motivo, el sector convocó a una huelga con olla popular en Plaza San Martín para protestar contra el acuerdo firmado.

El cronograma de protestas y cese de actividades del Suteba Multicolor

Por su parte, la lista Multicolor de Suteba también se opuso drásticamente al arreglo y acusó a la conducción gremial de cerrar la negociación sin mandato de las bases.

Este espacio disidente convocó a un cese de actividades para este miércoles y a una marcha a la Dirección General de Cultura y Educación para el jueves.

Asimismo, advirtieron que mantendrán el plan de lucha con un nuevo paro de 48 horas durante la semana siguiente si no hay respuestas oficiales.

Las otras reformas laborales aprobadas en la negociación

Más allá de lo estrictamente salarial, el acuerdo suscripto por la mayoría del Frente de Unidad Docente incluye avances en la gestión institucional.

Entre los puntos figuran la implementación del Boletín Digital en nivel primario y secundario y cambios en el Régimen Académico de Secundaria.

También se avanza en la redacción final del Convenio Colectivo de Trabajo y en la ampliación de las licencias para el personal docente.