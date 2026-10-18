Sueldos docentes en provincia: de cuánto es el aumento aceptado y cuándo se cobra la primera cuota

Si sos docente o tenés familiares trabajando en las escuelas bonaerenses, se confirmó cómo impactará el nuevo acuerdo salarial en los cobros de los próximos meses.

Los gremios del sector aceptaron formalmente la propuesta salarial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fijando un incremento total del 6% sobre los haberes de septiembre.

Los porcentajes y el cronograma de pago confirmado

La oferta salarial aceptada se liquidará en dos tramos iguales que llegarán con los próximos sueldos.

El esquema establece un 3% de aumento en octubre y un 3% adicional en noviembre, calculados sobre la base salarial de septiembre.

Además, las partes acordaron volver a sentarse a negociar y reabrir la mesa paritaria en diciembre para revisar el impacto inflacionario.

Qué gremios aprobaron el acuerdo y cómo fue la votación

La aceptación fue confirmada tras los plenarios de secretarios generales celebrados por las conduciones sindicales.

Los cuerpos orgánicos de Suteba, AMET, Sadop y Udocba aprobaron la oferta por mayoría luego de discutir la propuesta presentada en la mesa paritaria del viernes 16 de octubre.

El entendimiento se alcanzó tras semanas de reclamos y una medida de fuerza con movilización realizada por el frente gremial.

Cambios administrativos y licencias aprobadas

La negociación no se limitó únicamente al aspecto económico, sino que incluyó avances en la gestión educativa.

Se acordaron avances en la simplificación de trámites administrativos y la puesta en marcha del Boletín Digital.

También se concretaron modificaciones en el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de nuevas licencias parentales.

La respuesta oficial ante el contexto económico

Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que la suba del 6% responde a la compleja situación financiera actual.

Atribuyeron el margen acotado de la propuesta a la caída de la actividad económica y la reducción de transferencias no automáticas nacionales.

En la misma línea, los gremios de la administración pública estatal aceptaron un ofrecimiento de idénticos porcentajes para los mismos meses.