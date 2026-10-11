Billetes rotos o manchados: qué hacer si una sucursal no te quiere cambiar pesos deteriorados

Si tenés billetes deteriorados, manchados o rotos guardados y dudás si podés cambiarlos, la respuesta oficial del Banco Central es afirmativa e inmediata.

Ante reclamos de usuarios, el BCRA ratificó que todas las entidades bancarias están obligadas a realizar el canje en ventanilla sin pedir que seas cliente.

Las condiciones indispensables para que te tomen el billete deteriorado

La normativa de Circulación Monetaria fija requisitos técnicos precisos para determinar qué papel moneda mantiene valor legal:

Porcentaje visible: El billete quemado, roto, perforado, descolorido o cercenado debe conservar al menos el 60% de su superficie original .

El billete quemado, roto, perforado, descolorido o cercenado . Fragmentos: En caso de estar dividido en partes, debe ser evidente que los fragmentos pertenecen a un mismo ejemplar .

En caso de estar dividido en partes, debe ser evidente que los fragmentos . Sin distinción de usuario: El canje debe realizarse al público en general sin la obligación de ser cliente de la sucursal.

Cómo actuar si el banco se niega a realizar el canje de los pesos

Si un empleado bancario rechaza los billetes que cumplen con las condiciones, podés iniciar una gestión directa ante el organismo regulador.

El usuario afectado puede presentar un reclamo formal a través de los formularios web de atención al usuario del BCRA, identificando la sucursal incumplidora.

El protocolo especial de análisis para billetes con alto grado de deterioro

Cuando el estado del billete genera dudas técnicas en la sucursal sobre su valor o autenticidad, la entidad no puede simplemente descartarlo.

El banco tiene la obligación de derivar el papel moneda mediante nota al BCRA para que los peritos del organismo emitan un dictamen técnico definitivo.

Multas de hasta $200.000.000 y graves sanciones a los bancos incumplidores

Las entidades financieras que violen el servicio de canje irrenunciable se exponen a sanciones bajo la Ley de Entidades Financieras: