Comidas del mundo y entrada gratis: berisso prepara tres días de fiesta para este fin de semana

Las comidas del mundo y la entrada gratis en Berisso serán parte de una propuesta para disfrutar durante el primer fin de semana de octubre. La Fiesta Provincial del Inmigrante continuará con tres jornadas que combinan patio gastronómico, expresiones culturales y encuentros entre las colectividades.

Para quienes quieran ir por unas horas, el programa permite elegir entre la apertura del viernes por la tarde o las actividades del sábado y domingo desde el mediodía. El día elegido también define qué espectáculos y presentaciones se podrán encontrar.

Dónde será la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

La 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante continuará del viernes 2 al domingo 4 de octubre en la Carpa de las Colectividades del Parque Cívico, sobre avenida Montevideo entre 10 y 11.

La Municipalidad de Berisso confirmó que la entrada será libre y gratuita. Organiza la Asociación de Entidades Extranjeras con el auspicio municipal.

La gratuidad corresponde al acceso. Para presupuestar la visita, conviene separar el traslado de lo que cada persona elija consumir: poder entrar sin pagar no significa que las comidas del patio gastronómico estén incluidas.

Si estás comparando propuestas del fin de semana, también podés consultar el encuentro de asado, música y feria en General Madariaga. Son actividades en ciudades diferentes y requieren calcular la distancia desde tu lugar de salida.

Qué habrá el viernes, sábado y domingo

Día Inicio Actividad destacada Viernes 2 18:00 Festival de Colectividades y patio gastronómico Sábado 3 12:00 Festival, gastronomía y Ballet Intercolectividades Domingo 4 12:00 Festival, patio gastronómico y representantes infantiles

El viernes, a las 20:00, está prevista la elección del Embajador Provincial del Inmigrante. El sábado, también a las 20:00, se realizará la elección de la Embajadora y habrá una presentación del Ballet Intercolectividades.

El domingo, a las 16:00, será la presentación de Representantes Culturales Infantiles. La agenda ofrece así alternativas para quienes prefieren una visita diurna y para quienes quieren quedarse hasta las actividades de la noche.

Cómo armar una visita centrada en la gastronomía

El patio gastronómico es uno de los ejes anunciados. Para recorrerlo con tiempo, podés empezar mirando las opciones y sus precios antes de elegir dónde comprar. Si van varias personas, compartir diferentes preparaciones permite probar más sin depender de un único plato.

Si alguien necesita evitar determinados ingredientes, consultá directamente al puesto. Una receta típica puede prepararse de distintas maneras y el nombre del plato no alcanza para conocer todos sus componentes. La misma precaución sirve al comprar comida para chicos.

En una visita corta, conviene decidir qué actividad querés ver y organizar la comida alrededor de ese horario. Si tu interés principal es la presentación infantil del domingo, por ejemplo, dejá tiempo para llegar, recorrer y ubicarte antes de las 16:00.

Ver también: Octubre tendrá un fin de semana largo: cuándo será y qué se conmemora

Qué tener en cuenta antes de salir hacia Berisso

Guardá la ubicación del Parque Cívico y usá la referencia de avenida Montevideo entre 10 y 11 para identificar el sector de la actividad. Si vas en transporte público, revisá además la combinación y el horario del regreso antes de salir de casa.

Para una visita en familia, acordar un punto de encuentro ayuda si el grupo se separa al recorrer los puestos. Llevá lo necesario para pasar varias horas y consultá el pronóstico próximo a la salida, especialmente si pensás permanecer después del atardecer.

Antes de viajar, comprobá las novedades de la organización por si hay cambios en la programación. Con esas precauciones resueltas, el viernes, sábado y domingo permiten elegir una experiencia distinta sin pagar entrada al festival.