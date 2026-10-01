Viajar en colectivo cuesta más desde hoy: cómo quedaron los boletos en la plata y la región

Viajar en colectivo en La Plata y la región cuesta más desde este jueves 1 de octubre. La actualización alcanza a los servicios del Gran La Plata y modifica el gasto de quienes utilizan el transporte para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.

El cambio no se limita al boleto mínimo. La distancia recorrida y la situación de la tarjeta SUBE determinan qué importe se paga en cada viaje, por lo que conviene identificar el tramo habitual antes de calcular el presupuesto del mes.

Cómo quedaron los boletos de colectivo en La Plata

El Ministerio de Transporte bonaerense publicó la actualización de octubre y fijó su entrada en vigencia a las 00:00 del jueves 1. Para La Plata, Berisso y Ensenada, el mínimo con SUBE registrada quedó en $1.323,33.

Los valores del Gran La Plata por distancia son los siguientes:

Recorrido SUBE registrada SUBE sin registrar Hasta 3 km $1.323,33 $2.646,66 De 3 a 6 km $1.458,89 $2.917,78 De 6 a 12 km $1.628,61 $3.257,22 De 12 a 27 km $1.953,13 $3.906,26 Más de 27 km $2.272,26 $4.544,52

Estos importes corresponden al cuadro general. Los beneficios personales deben revisarse por separado; no conviene aplicar una tarifa anunciada para otro servicio o jurisdicción.

Para organizar viajes en las próximas semanas, también podés consultar cuándo será el fin de semana largo de octubre. El calendario laboral de cada persona puede modificar la cantidad de traslados que necesita presupuestar.

Cuánto se gasta con dos viajes por día

Una forma útil de dimensionar el cambio es multiplicar el boleto habitual por la cantidad de viajes. Estos cálculos consideran dos traslados diarios durante veinte jornadas y no incluyen descuentos, combinaciones ni beneficios:

Hasta 3 km: $2.646,66 diarios y $52.933,20 por cuarenta viajes.

$2.646,66 diarios y $52.933,20 por cuarenta viajes. De 6 a 12 km: $3.257,22 diarios y $65.144,40 por cuarenta viajes.

$3.257,22 diarios y $65.144,40 por cuarenta viajes. Más de 27 km: $4.544,52 diarios y $90.890,40 por cuarenta viajes.

Si además necesitás otro colectivo para completar la ida y la vuelta, la cuenta debe incluir esos pasajes. En hogares donde viajan varias personas, sumar cada recorrido permite ver el gasto familiar con más claridad que mirar solamente el boleto mínimo.

La importancia de revisar si la SUBE está registrada

El cuadro distingue entre tarjetas registradas y sin registrar. Para el tramo más corto, esa diferencia implica pagar $1.323,33 o $2.646,66 por una sola operación.

Podés consultar tu situación en los canales oficiales de SUBE. Antes de iniciar un trámite, comprobá cuál es el número de la tarjeta que usás actualmente, especialmente si reemplazaste una anterior o tenés más de una guardada.

También conviene revisar el saldo antes de salir. Una recarga suficiente para un único viaje con el precio anterior puede quedar corta con la nueva tarifa. Si recargás por un canal que requiere acreditación, verificá ese paso antes de subir.

Ver también: Cómo calcular el ahorro de los descuentos disponibles para tus gastos

Si cambiás de recorrido durante el mes, actualizá el cálculo. Una estimación hecha para ir al trabajo puede no servir para un trámite más lejos o para una salida que requiere combinaciones. Anotar ambos trayectos evita subestimar el saldo necesario.

Por qué no hay que usar la tarifa de CABA como referencia

La comunicación provincial diferencia los servicios del GBA de los urbanos del Gran La Plata. Por eso, una noticia sobre colectivos de CABA o sobre otras líneas del AMBA no permite conocer automáticamente cuánto cuesta tu recorrido en La Plata.

Para comprobar un cobro, anotá la línea, la fecha y el tramo que realizaste. Compará esos datos con el cuadro correspondiente y con los movimientos de tu tarjeta. Tener esa información facilita cualquier consulta y evita confundir un aumento general con una diferencia por distancia o registro.