Este lunes cambian varios descuentos: qué compras conviene hacer y qué beneficios se activan

El comienzo de una nueva semana vuelve a modificar el mapa de descuentos. Este lunes 14 de septiembre se activan promociones en supermercados, comercios de cercanía y farmacias, pero elegir bien puede significar una diferencia importante en el reintegro final.

La particularidad es que no todos los beneficios apuntan al mismo público. Algunos aceptan tarjetas de numerosos bancos, otros tienen condiciones más específicas y también aparecen opciones para quienes prefieren pagar directamente desde una billetera.

Antes de organizar una compra grande conviene comparar. Hay descuentos que llegan al 30%, pero un porcentaje alto no necesariamente significa que sea la mejor alternativa para cada persona.

Para tener una referencia más amplia durante todo el mes, se puede consultar el mapa de descuentos y reintegros en supermercados de septiembre, donde las opciones están ordenadas por cadena y forma de pago.

Qué promociones se activan este lunes

Opción Ahorro Dato a mirar DIA con Cuenta DNI 10% Disponible los lunes Comercios de cercanía 20% Hasta $6.000 por semana Coto 30% Hasta $15.000 ChangoMás 20% a 25% Depende del segmento El Nene 25% Con MODO Kilbel 20% Compra mínima $30.000 Farmacias adheridas 15% Último día de vigencia

La variedad es justamente lo que vuelve interesante al lunes: si una promoción no coincide con tu banco o tarjeta, todavía hay otras alternativas.

Cuenta DNI abre la semana con dos caminos diferentes

Banco Provincia mantiene los lunes un 10% de ahorro en supermercados DIA adheridos pagando con Cuenta DNI. Es una opción específica de supermercado, pero no es la única disponible para quienes usan la billetera bonaerense.

De lunes a viernes también continúa el 20% en comercios de cercanía, con un tope unificado de $6.000 por persona y por semana. Con compras elegibles acumuladas por $30.000 se alcanza matemáticamente ese máximo.

La promoción de cercanía abarca distintos rubros adheridos, aunque excluye gastronomía y garrafas, que tienen beneficios separados.

Quienes organizan la compra del hogar pueden revisar además qué día conviene usar Cuenta DNI en cada supermercado, porque las cadenas no comparten el mismo calendario.

Una promoción de Coto devuelve hasta $15.000

Entre las acciones más altas del día aparece un 30% de reintegro en Coto, con un tope de $15.000.

La condición que define quién puede aprovecharla aparece recién al revisar el medio de pago: corresponde a compras realizadas con tarjetas Cabal de crédito o débito de Banco Credicoop a través de MODO o Banca Credicoop.

Para alcanzar los $15.000 completos se necesita una compra elegible de $50.000. El lunes 14 es una de las fechas expresamente contempladas en las condiciones de septiembre.

Los términos pueden verificarse en la promoción oficial publicada por MODO, pero si no tenés esa tarjeta todavía quedan varias alternativas para el mismo día.

ChangoMás, El Nene y Kilbel también tienen beneficios

Los lunes continúa en ChangoMás una devolución del 20% para clientes habilitados de Supervielle pagando a través de MODO. Determinados clientes Plan Sueldo suman un 5% adicional, y el esquema publicado informa un tope mensual de hasta $30.000.

En supermercados El Nene existe otra promoción con MODO que llega al 25% de reintegro y admite tarjetas emitidas por distintas entidades participantes.

Kilbel, por su parte, mantiene los lunes y miércoles un 20% de devolución, con compra mínima de $30.000 y pago mediante QR de MODO con tarjetas habilitadas.

En varias promociones del lunes no alcanza con tener la tarjeta: también importa desde qué aplicación se realiza el pago.

En estas promociones resulta especialmente importante revisar el banco emisor, la tarjeta y la modalidad del QR. Una misma tarjeta utilizada por otro canal puede quedar fuera del beneficio.

Hay una promoción de farmacias que termina este lunes

El lunes 14 es además la última jornada de una acción de 15% de reintegro en farmacias adheridas pagando con tarjetas Mastercard a través de MODO.

El tope es de $5.000 por usuario por semana y participan comercios físicos y tiendas online adheridas. Para quien ya tenía prevista una compra en farmacia, el dato puede ser más relevante que esperar a otro día.

La promoción finaliza al cierre de este lunes, según los términos vigentes publicados por MODO.

Cómo elegir sin gastar de más

Primero definí qué compra realmente necesitás hacer. Comprobá qué cadenas o comercios tienen descuento ese día. Descartá las promociones cuyos bancos o tarjetas no tenés. Compará el porcentaje con el tope real disponible. Revisá si existe una compra mínima. Confirmá la modalidad: QR, tarjeta desde MODO, Cuenta DNI o pago online.

Así se evita aumentar el gasto solamente para perseguir un reintegro. En muchos casos, una promoción de menor porcentaje puede terminar siendo más útil porque tiene un tope mejor o porque se aplica sobre una compra que ya estaba prevista.

Y antes de confirmar cualquier pago desde Cuenta DNI conviene repasar los errores que pueden hacer perder un descuento: varios dependen justamente del QR, el comercio y la forma en que se origina la operación.