Inscripción a las becas progresar: montos, fechas límite y tope de ingresos

Si estás estudiando una carrera universitaria, terciaria o la secundaria y necesitás un respaldo económico, tenés que prestar atención a las fechas para no perder el beneficio.
La Secretaría de Educación ya abrió la segunda convocatoria del año para registrarse a través de la plataforma oficial.
Montos mensuales y esquema de liquidación
El beneficio otorga un pago bruto de $35.000 mensuales para los estudiantes seleccionados que cumplan las condiciones.
Como es habitual en el esquema del programa, la liquidación contempla un 20% de retención mensual que se devuelve tras certificar la regularidad.
Calendario de inscripción y fechas límite por línea
El registro se realiza exclusivamente por Mi Argentina según los siguientes plazos de cierre:
- Progresar Superior y Enfermería: habilitadas desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.
- Progresar Obligatorio: disponible para inscripción hasta el 4 de septiembre de 2026.
- Formación Profesional: permanece abierta desde abril y recibirá solicitudes hasta el 27 de noviembre de 2026.
Requisitos de edad para postularse
La convocatoria establece límites etarios específicos acordes a la etapa educativa de cada alumno:
- Entre 17 y 25 años para ingresantes a nivel Superior.
- Hasta 30 años para aquellos que sean estudiantes avanzados.
- Sin límite de edad para la carrera de Enfermería y grupos prioritarios.
Tope de ingresos familiares permitidos
Para acceder a la ayuda, el grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Calendario ANSES: las fechas de cobro de septiembre para jubilados que superan la mínima y cómo ver el recibo
Este tope equivale actualmente a $1.129.800 de haber conjunto, y es obligatorio contar con una CBU o CVU propia para percibir el cobro.