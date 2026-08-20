Inscripción a las Becas Progresar: montos, fechas límite y tope de ingresos

Por Denisse Helman
Inscripción a las becas progresar: montos, fechas límite y tope de ingresos

Si estás estudiando una carrera universitaria, terciaria o la secundaria y necesitás un respaldo económico, tenés que prestar atención a las fechas para no perder el beneficio.

La Secretaría de Educación ya abrió la segunda convocatoria del año para registrarse a través de la plataforma oficial.

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Montos mensuales y esquema de liquidación

El beneficio otorga un pago bruto de $35.000 mensuales para los estudiantes seleccionados que cumplan las condiciones.

Como es habitual en el esquema del programa, la liquidación contempla un 20% de retención mensual que se devuelve tras certificar la regularidad.

Calendario de inscripción y fechas límite por línea

El registro se realiza exclusivamente por Mi Argentina según los siguientes plazos de cierre:

  • Progresar Superior y Enfermería: habilitadas desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.
  • Progresar Obligatorio: disponible para inscripción hasta el 4 de septiembre de 2026.
  • Formación Profesional: permanece abierta desde abril y recibirá solicitudes hasta el 27 de noviembre de 2026.

Requisitos de edad para postularse

La convocatoria establece límites etarios específicos acordes a la etapa educativa de cada alumno:

  • Entre 17 y 25 años para ingresantes a nivel Superior.
  • Hasta 30 años para aquellos que sean estudiantes avanzados.
  • Sin límite de edad para la carrera de Enfermería y grupos prioritarios.

Tope de ingresos familiares permitidos

Para acceder a la ayuda, el grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

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Este tope equivale actualmente a $1.129.800 de haber conjunto, y es obligatorio contar con una CBU o CVU propia para percibir el cobro.

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