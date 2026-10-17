Bajaron las tasas de los créditos hipotecarios: a cuánto cayeron y qué bancos las redujeron

Si estás analizando solicitar un crédito para comprar tu casa, el panorama crediticio acaba de mostrar un respiro indispensable para el bolsillo.

Nueve entidades bancarias dispusieron una baja en las tasas de sus créditos hipotecarios UVA, haciendo caer el promedio general del mercado.

Inyección de fondos públicos y recorte de tasas

La baja de tasas coincidió con el vuelco de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses hacia plazos fijos bancarios.

Aporte del FGS: se licitaron $400.000 millones en dos operaciones (7 de septiembre y 6 de octubre) equivalentes a USD 264 millones .

se licitaron en dos operaciones (7 de septiembre y 6 de octubre) equivalentes a . Capacidad de crédito: estos recursos permitirán financiar aproximadamente 3.500 nuevos créditos hipotecarios .

estos recursos permitirán financiar aproximadamente . Caída del promedio: la tasa promedio ofrecida bajó del 8,7% al 7,7% entre julio y fines de septiembre.

Las nuevas tasas del mercado y los recortes aplicados

Un informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava) sobre 20 bancos reveló que 9 bajaron sus tasas y 10 las mantuvieron:

El nuevo techo de referencia: siete bancos llevaron su tasa al 7,5% , fijando un nuevo estándar del mercado.

siete bancos llevaron su tasa al , fijando un nuevo estándar del mercado. Casos destacados: la mayoría aplicó recortes de 1 a 2 puntos, mientras que una entidad recortó su tasa a la mitad, pasando de 15% a 7,5% .

la mayoría aplicó recortes de 1 a 2 puntos, mientras que una entidad recortó su tasa a la mitad, pasando de . Bancos privados: lideraron el recorte al reducir su promedio de 9,5% a 8% .

lideraron el recorte al reducir su promedio de . Bancos públicos: mantuvieron las condiciones más competitivas con un promedio de 7,2%.

Qué pasa con las operaciones que se firman en las sucursales

Pese a la baja en los valores informados en las pizarras, los préstamos efectivamente otorgados mantuvieron un costo promedio en torno al 7%.

Esto demuestra que los solicitantes se concentran principalmente en las entidades que ofrecen las condiciones más bajas del mercado.

Durante el mes de septiembre se desembolsaron USD 280 millones en créditos UVA, marcando una importante recuperación frente a los meses previos de 2026.