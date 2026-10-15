¡atención conductores! Desde hoy es más caro realizar la vtv en la provincia de buenos aires

Desde este jueves 15 de octubre, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires es un 17,6% más caro.

El Gobierno bonaerense oficializó un nuevo incremento en las tarifas del servicio obligatorio, que alcanza a los propietarios de vehículos de todos los distritos provinciales y establece un valor básico superior a los 114 mil pesos. La actualización fue dispuesta mediante la Resolución N.º 361/2026 del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Martín Marinucci. De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles y vehículos de hasta 2.500 kilogramos deberán abonar $114.105,99, IVA incluido, frente a los $97.057,65 que se encontraban vigentes desde el 16 de enero de este año.

De esta manera, el aumento representa $17.048,34 adicionales por cada verificación, una suba que también repercute en las restantes categorías del sistema, cuyos importes se determinan tomando como referencia la tarifa básica.

El incremento había sido previsto originalmente para julio, pero su aplicación fue postergada durante 90 días mediante un acuerdo entre las autoridades provinciales y las empresas concesionarias, con el propósito de moderar el impacto económico sobre los usuarios.

Cumplido ese plazo, la actualización comenzó a regir este jueves 15 de octubre. El mecanismo utilizado para establecer el precio de la VTV se encuentra vinculado a la evolución salarial de los trabajadores del sector.

Concretamente, la tarifa básica equivale al 7% del salario de un operario de categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Para efectuar el nuevo cálculo se tomó como referencia una remuneración básica de $1.630.085,67 correspondiente al período abril-junio de 2026.

La actualización representa un nuevo gasto para los automovilistas bonaerenses, en un contexto en el que los costos de mantenimiento, seguros, combustibles y otros servicios vinculados a la utilización de vehículos continúan teniendo una incidencia importante en los presupuestos familiares.

La VTV constituye un requisito obligatorio para circular cuando corresponde realizarla, ya que permite controlar las condiciones mecánicas y de seguridad de los rodados. Los propietarios pueden consultar los requisitos, vencimientos, tarifas y turnos disponibles a través del sitio oficial www.vtv.gba.gob.ar. El nuevo valor ya se encuentra vigente en toda la provincia de Buenos Aires.