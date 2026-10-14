La visita del papa león xiv está en duda: ¿qué pasará con los feriados anunciados?

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, quedó envuelta en una creciente incertidumbre luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice en Italia. El Gobierno nacional aguarda una comunicación oficial del Vaticano para determinar si el viaje podrá concretarse en las fechas anunciadas o si deberá postergarse. La situación también abre un interrogante sobre los feriados especiales establecidos para el 9, 10 y 11 de noviembre, que por el momento continúan vigentes.

El Santo Padre fue intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor maligno. Según los partes médicos difundidos por el Vaticano, la operación se desarrolló sin complicaciones y el pontífice evoluciona favorablemente, aunque deberá atravesar un período de recuperación y seguimiento médico.

Ante este escenario, en la Casa Rosada reconocen que la realización de la visita entre el 8 y el 11 de noviembre aparece cada vez más comprometida, especialmente por la proximidad de las fechas y la intensa agenda que estaba prevista tanto en territorio argentino como en Uruguay y Perú.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que la prioridad del Gobierno es la recuperación del pontífice y que cualquier resolución dependerá de las autoridades de la Santa Sede. Asimismo, explicó que antes de la intervención quirúrgica existía una firme voluntad de León XIV de realizar su primera visita apostólica a nuestro país.

La posibilidad de una reprogramación ya es contemplada por las autoridades nacionales, aunque todavía no existe una comunicación oficial que confirme la suspensión del viaje. Incluso se evalúan las dificultades que representaría trasladar la visita a 2027, por tratarse de un año electoral en la Argentina.

¿Qué ocurrirá con los feriados de noviembre?

Uno de los principales interrogantes está relacionado con los tres feriados especiales establecidos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el pasado 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

La disposición contempla el siguiente cronograma:

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional en todo el territorio argentino.

: feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en toda la provincia de Buenos Aires, debido a la visita prevista del pontífice a la ciudad de Luján.

Por el momento, los tres feriados mantienen plena vigencia legal, independientemente de las dudas surgidas sobre la realización de la visita papal.

En caso de que el Vaticano confirme una postergación o suspensión, el Gobierno nacional deberá resolver si mantiene las jornadas no laborables o deja sin efecto la medida. Para modificar el calendario será necesario dictar y publicar una nueva disposición que reemplace o derogue los artículos correspondientes del decreto vigente.

La situación adquiere especial importancia para la provincia de Buenos Aires, donde el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre están previstos como feriados, mientras que el martes 10 será una jornada laboral habitual, salvo que se adopten nuevas decisiones.

La visita de León XIV había generado una importante expectativa en el país, particularmente por las actividades religiosas programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se esperaba una multitudinaria participación de fieles.