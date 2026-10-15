Licencia de conducir: quienes rindan con caja automática no podrán manejar autos manuales

La provincia de Buenos Aires estableció nuevas condiciones para la obtención de la licencia de conducir, que afectarán a quienes realicen y aprueben el examen práctico utilizando un automóvil equipado con caja de cambios automática.

La medida fue dispuesta mediante la Circular 11/2026, con el objetivo de unificar los criterios de evaluación aplicados por los municipios bonaerenses y garantizar que las habilitaciones otorgadas se correspondan con las capacidades demostradas por cada aspirante.

Qué cambia para quienes rindan con un automóvil automático

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las personas que tramiten por primera vez su licencia para conducir automóviles y aprueben la prueba práctica con un vehículo de transmisión automática quedarán habilitadas exclusivamente para manejar automóviles con ese sistema.

En consecuencia, no podrán conducir legalmente vehículos equipados con caja de cambios manual, aunque pertenezcan a la misma categoría de licencia.

Para identificar esta limitación, el documento deberá incorporar en su apartado de observaciones la siguiente leyenda:

“Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”.

Por qué se estableció esta restricción

La decisión se fundamenta en que conducir un vehículo automático no requiere determinadas habilidades que resultan indispensables para manejar uno con transmisión manual.

Entre ellas se encuentran el accionamiento del embrague, la coordinación entre este pedal y el acelerador, y la selección manual de las diferentes marchas.

Las autoridades consideran que aprobar un examen con un automóvil automático no permite acreditar que la persona posee los conocimientos prácticos necesarios para manejar correctamente un vehículo con caja manual.

Qué ocurre con quienes ya tienen licencia

La disposición está dirigida a quienes obtengan por primera vez la habilitación para conducir automóviles y no supone una modificación general de las licencias que ya fueron otorgadas.

Tampoco prohíbe utilizar vehículos automáticos durante el examen práctico. Lo que cambia es el alcance de la autorización que recibirá el conductor una vez superada la evaluación.

Una medida que alcanza a los municipios bonaerenses

La implementación de estos criterios corresponde a los centros de emisión de licencias de conducir de los municipios de la provincia de Buenos Aires, responsables de realizar las evaluaciones y tramitar las correspondientes habilitaciones.

De esta manera, quienes estén próximos a obtener su primera licencia deberán considerar qué tipo de automóvil utilizarán para rendir, ya que la elección entre caja manual y automática determinará los vehículos que estarán autorizados a conducir posteriormente.

La nueva disposición busca establecer una correspondencia más precisa entre las aptitudes verificadas durante el examen y las condiciones de conducción habilitadas en la licenc