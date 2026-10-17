De movistar a tuenti: qué pasará con las líneas celulares, el crédito y los planes a partir del lunes

Si usás telefonía móvil, una de las mayores transformaciones del mercado nacional comenzará a verse reflejada en la pantalla de tu celular en las próximas horas.

Movistar iniciará su proceso de salida del mercado argentino y cerca de 6 millones de usuarios migrarán a Tuenti a partir del lunes 19 de octubre.

Traspaso automático: qué ocurre con el chip, los saldos y los planes

Para la tranquilidad de los clientes alcanzados, la compañía detalló que el proceso no requerirá ningún trámite ni cambio físico:

Sin cambios de SIM: la migración será 100% automática y no requerirá cambiar la tarjeta SIM ni realizar trámites presenciales.

la migración será y no requerirá cambiar la tarjeta SIM ni realizar trámites presenciales. Resguardo de saldos: cada cliente conservará su crédito disponible y la modalidad de pago que utilizaba habitualmente.

cada cliente y la modalidad de pago que utilizaba habitualmente. Condiciones del plan: los valores y contrataciones no sufrirán aumentos y mantendrán o mejorarán las condiciones actuales.

los valores y contrataciones y mantendrán o mejorarán las condiciones actuales. Plazos de notificación: los mensajes personalizados a los usuarios se enviarán de forma paulatina entre el lunes 19 de octubre y fines de noviembre.

Canales de atención habilitados para la nueva etapa

Ante cualquier duda sobre la prestación del servicio durante el proceso de transición, se habilitaron los canales oficiales de asistencia de Tuenti:

Líneas telefónicas: marcando al *700 o llamando al 0800-321-0700 .

marcando al o llamando al . Soportes digitales: gestión directa desde la app móvil oficial y el canal de verificación por WhatsApp.

Por qué ocurre el traspaso y el valor de la megaoperación

La salida progresiva de la marca responde a la desinversión obligatoria exigida a Telecom para aprobar la compra de Telefónica de Argentina por USD 1.245 millones.

Con el fin de evitar un monopolio en el sector, las autoridades dispusieron la venta de 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija a Metrotel por un total de USD 450 millones.

De este modo, Metrotel utilizará la marca Tuenti para consolidarse como el tercer gran competidor del mercado junto a Personal y Claro, aclarando que la migración no alcanza a la totalidad de los clientes, ya que Telecom conservará una porción del parque de usuarios.