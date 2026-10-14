Adiós a una leyenda: murió jorge “roña” castro a los 59 años

El deporte argentino está de luto por la muerte de Jorge Fernando “Roña” Castro, uno de los boxeadores más populares y reconocidos de la historia nacional. El excampeón mundial de peso mediano falleció durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de sufrir una repentina descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras informaciones, Castro se encontraba en el sector de máquinas tragamonedas del establecimiento cuando sufrió un quebranto de salud y cayó al suelo. Personal del lugar intentó asistirlo y solicitó una ambulancia, pero cuando llegó el equipo médico se constató que el exdeportista había fallecido.

Las causas precisas de su muerte todavía no fueron determinadas. La Justicia inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y dispuso la realización de una autopsia. Personal de la Policía Científica intervino en el establecimiento para efectuar las actuaciones correspondientes.

Según trascendió, Castro padecía problemas de salud preexistentes, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica definitiva sobre qué provocó su fallecimiento.

Una leyenda del boxeo argentino

Jorge Fernando Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Desde muy joven encontró en el boxeo una oportunidad para construir su futuro y, con una personalidad carismática, un estilo combativo y una extraordinaria capacidad de resistencia, logró convertirse en uno de los grandes ídolos deportivos del país.

Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, el combate que lo inmortalizó ocurrió el 10 de diciembre de ese mismo año, en Monterrey, México, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson.

Aquella noche, Castro estaba siendo ampliamente superado, con el rostro castigado y una derrota que parecía inevitable. Pero en el noveno asalto conectó un espectacular golpe de izquierda que derribó a su adversario y le permitió conseguir una victoria histórica.

La remontada fue considerada una de las más extraordinarias del boxeo mundial, y la prestigiosa revista especializada The Ring distinguió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994.

A lo largo de su extensa trayectoria, el argentino también enfrentó a reconocidas figuras internacionales como Roberto Durán, Roy Jones Jr. y Terry Norris, consolidando una carrera que lo llevó a competir en algunos de los escenarios más importantes del boxeo profesional.

El grave accidente del que logró recuperarse

En junio de 2005, Castro protagonizó un gravísimo accidente automovilístico en Puerto Madero, Buenos Aires, cuando el vehículo que conducía impactó contra un árbol.

Como consecuencia del choque sufrió lesiones de extrema gravedad y permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich. Su estado generó una enorme preocupación, pero logró recuperarse y, contra numerosos pronósticos, volvió a subirse a un ring.

Finalmente, se retiró del boxeo profesional en enero de 2007, después de una extensa trayectoria deportiva que lo convirtió en una figura emblemática para distintas generaciones de argentinos.

Su compromiso solidario después del retiro

Lejos de los cuadriláteros, el Roña Castro continuó vinculado con la comunidad mediante diferentes iniciativas sociales.

Durante la pandemia de coronavirus, un gimnasio que había impulsado en Temperley, partido de Lomas de Zamora, se transformó en un espacio de asistencia alimentaria para familias que atravesaban dificultades económicas.

Con el tiempo, aquella iniciativa creció hasta convertirse en una red de comedores y merenderos que brindaba ayuda a numerosos vecinos del conurbano bonaerense.

En los últimos años, además, había establecido su residencia en Morón, donde continuaba trabajando en nuevos proyectos comunitarios.

Su fallecimiento representa una enorme pérdida para el deporte argentino. Más allá de sus títulos y de las memorables peleas que protagonizó, Jorge “Roña” Castro será recordado por su personalidad, su capacidad para sobreponerse a las adversidades y su compromiso con quienes más necesitaban ayuda.

El boxeo argentino despide así a uno de sus campeones más queridos, protagonista de una historia de esfuerzo, superación y gloria deportiva que permanecerá en la memoria colectiva