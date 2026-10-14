¿Se frena la economía en 2026? La respuesta de Milei tras la baja en las proyecciones de crecimiento

El presidente Javier Milei descartó de forma categórica que el país enfrente una recesión prolongada, pese a acumular dos trimestres consecutivos de leve caída.

El recorte de las proyecciones: del 3,5% a un nuevo piso

Tanto los organismos internacionales como el mercado recalcularon a la baja la perspectiva de expansión de la economía argentina para este 2026.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su estimación de crecimiento del 3,5% a solo un 2,1%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta un avance inferior al 2%.

Por su parte, informes privados como el de FIEL ubican la expansión anual en un 1,5%, atribuyendo la moderación tanto a shocks externos como a factores climáticos.

Los motivos del freno: precios internacionales y el contexto electoral

Para el Poder Ejecutivo, la desaceleración responde principalmente al aumento del precio del petróleo a nivel global y a la consecuente suba de tasas de interés dispuesta por los bancos centrales del mundo.

A nivel interno, la gestión atribuye parte de la cautela inversora al clima político previo a las elecciones, frente a los intentos de la oposición por consolidar frentes electorales.

A pesar de este reajuste en las cifras, el Gobierno sostiene que Argentina seguirá encabezando las tasas de crecimiento más altas de la región.

Jubilaciones, salarios y crédito: la apuesta para el consumo en 2027

De cara a los próximos meses, las proyecciones oficiales anticipan una mejora real en las jubilaciones y los salarios, impulsada por la consolidación del proceso de desinflación.

En el sector financiero, el crédito hipotecario avanza a un ritmo del 7% mensual, por lo que se prevé que el volumen de otorgamiento se duplique para el próximo año.

El esquema de reactivación se completará con desembolsos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), obras viales concesionadas y el proceso de privatización de los trenes.

Fondos de cobertura: USD 125.000 millones para amortiguar corridas

Ante la posibilidad de turbulencias cambiarias similares a las registradas en 2025, el Gobierno ratificó que cuenta con un amplio respaldo financiero.

Se computa un marco de contención de USD 125.000 millones, contemplando la refinanciación de deuda en el mercado local y préstamos de organismos multilaterales.

Con estas herramientas, el plan oficial prevé encadenar cuatro años consecutivos de crecimiento acumulado superior al 16% hacia finales del mandato.