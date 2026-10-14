Un chofer de micro dio positivo en alcoholemia cuando estaba por viajar con pasajeros a mar del plata

Un conductor de un ómnibus de larga distancia fue apartado de sus funciones luego de que un control de alcoholemia revelara que tenía 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre estaba a punto de iniciar un viaje con pasajeros hacia Mar del Plata, pero la intervención de los inspectores permitió impedir que saliera a la ruta en esas condiciones.

El episodio se conoció en las últimas horas y generó preocupación por los riesgos que podría haber representado para los pasajeros y otros conductores. El procedimiento tuvo lugar en el Parador Liniers, donde personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizaba tareas habituales de fiscalización de los servicios de larga distancia.

Durante el operativo, los inspectores sometieron al conductor a un test de alcoholemia antes de que comenzara el recorrido hacia la ciudad balnearia. El resultado fue contundente: 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el máximo permitido para quienes conducen vehículos de transporte de pasajeros.

Ante esta situación, el chofer fue inmediatamente desafectado del servicio y se iniciaron las sanciones correspondientes, evitando que pudiera ponerse al volante del micro en esas condiciones.

Cabe recordar que en Argentina rige la tolerancia cero de alcohol para los conductores profesionales, una disposición destinada a garantizar la seguridad de quienes utilizan el transporte público y del resto de las personas que circulan por las rutas.

El caso adquiere especial relevancia por tratarse de un servicio de larga distancia con destino a Mar del Plata, que debía circular por uno de los corredores viales más transitados de la provincia de Buenos Aires, particularmente la Autovía 2.

Desde el organismo de control destacaron la importancia de las inspecciones previas a la salida de los micros, ya que permiten detectar irregularidades antes de que los vehículos comiencen sus recorridos.

Por el momento no se informó la identidad del conductor, la empresa a la que pertenecía el servicio ni la cantidad de pasajeros que debían viajar. Tampoco trascendieron precisiones sobre la continuidad del traslado mediante otro profesional habilitado.

El hecho vuelve a poner de manifiesto la importancia de reforzar los controles preventivos en el transporte de pasajeros, especialmente en los servicios de larga distancia, donde una conducta irresponsable al volante puede poner en peligro numerosas vidas.