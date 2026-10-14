El gobernador axel kicillof visitará castelli el próximo lunes 19

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará la ciudad de Castelli el próximo lunes 19 de octubre, donde desarrollará una agenda oficial que incluirá la inauguración de nuevos espacios, la entrega de viviendas y equipamiento, además de distintas acciones destinadas a fortalecer los servicios y programas provinciales en el distrito.

La visita está prevista para el horario de la mañana y contará con la participación del intendente municipal, Francisco Echarren, junto a funcionarios provinciales y autoridades locales.

Entre las principales actividades programadas se encuentra la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), un espacio destinado a acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida, así como la habilitación del Centro Logístico, una nueva infraestructura para el distrito.

La agenda también contempla la entrega de un camión con caja, además de bicicletas y diversos insumos provenientes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, se realizará una entrega de árboles frutales, en el marco de las iniciativas destinadas a promover la producción y el desarrollo ambiental.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la entrega de las llaves de las viviendas que fueron sorteadas recientemente, permitiendo que las familias beneficiarias avancen hacia el acceso a su casa propia.

Asimismo, está prevista la entrega de escrituras, una medida que permitirá avanzar en la regularización dominial y brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos sobre sus propiedades.

En materia educativa, el mandatario provincial encabezará la entrega de netbooks correspondientes al programa Conectar Igualdad Bonaerense, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer las oportunidades educativas de los estudiantes.

La presencia de Kicillof en Castelli representará una nueva jornada de actividades institucionales en el interior bonaerense, con anuncios y entregas vinculados a infraestructura, vivienda, educación, ambiente y desarrollo local.

Por el momento, no se difundieron los horarios específicos de cada actividad, aunque se confirmó que la visita del gobernador se desarrollará durante la mañana del lunes 19 de octubre.