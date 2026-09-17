El Gobierno aplicará por decreto un 3% de aumento a docentes universitarios y los gremios evalúan paros y una marcha federal

Por Denisse Helman
El gobierno aplicará por decreto un 3% de aumento a docentes universitarios y los gremios evalúan paros y una marcha federal

Si sos estudiante, docente o trabajás en una universidad nacional y querías saber si habría acuerdo salarial para evitar nuevos conflictos, la respuesta es negativa. El Gobierno nacional y los gremios no lograron un entendimiento en la reunión de este jueves, y el escenario vuelve a tensarse.

El aumento que el Gobierno aplicará por decreto

Pese al rechazo unánime de los sindicatos, el Ejecutivo ratificó que otorgará de todas formas un incremento salarial del 3%.

Desde la Nación aseguran que esta suba se aplicará aun sin acuerdo paritario y consideran que ayuda a avanzar en el cumplimiento de las medidas vigentes sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

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La enorme diferencia en los cálculos de recuperación

La discusión de fondo radica en cómo medir la pérdida frente a la inflación. El Gobierno toma como referencia junio y calcula una recomposición acumulada del 35%, sumando este nuevo 3%.

Para los gremios, la actualización pendiente para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023 debería ser de al menos un 23%, y bajo otros parámetros contemplados en la ley podría trepar al 35%.

Vuelven los paros y evalúan una marcha federal

Ante el fracaso de la negociación paritaria, los sindicatos ya anticiparon que se abre la puerta a un nuevo esquema de medidas de fuerza.

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Los representantes gremiales analizan implementar paros continuos y avanzan en la posibilidad de convocar a una marcha federal universitaria para mediados de octubre.

Recorte en el Presupuesto 2027 para las universidades

La pelea salarial se da en paralelo a la discusión por los fondos para el próximo año. El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso destina $7,349 billones para funcionamiento e inversiones del sistema.

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Esta cifra dista de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que serán necesarios para 2027, generando una brecha presupuestaria de $3,65 billones.

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