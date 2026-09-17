El gobierno aplicará por decreto un 3% de aumento a docentes universitarios y los gremios evalúan paros y una marcha federal

Si sos estudiante, docente o trabajás en una universidad nacional y querías saber si habría acuerdo salarial para evitar nuevos conflictos, la respuesta es negativa. El Gobierno nacional y los gremios no lograron un entendimiento en la reunión de este jueves, y el escenario vuelve a tensarse.

El aumento que el Gobierno aplicará por decreto

Pese al rechazo unánime de los sindicatos, el Ejecutivo ratificó que otorgará de todas formas un incremento salarial del 3%.

Desde la Nación aseguran que esta suba se aplicará aun sin acuerdo paritario y consideran que ayuda a avanzar en el cumplimiento de las medidas vigentes sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

La enorme diferencia en los cálculos de recuperación

La discusión de fondo radica en cómo medir la pérdida frente a la inflación. El Gobierno toma como referencia junio y calcula una recomposición acumulada del 35%, sumando este nuevo 3%.

Para los gremios, la actualización pendiente para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023 debería ser de al menos un 23%, y bajo otros parámetros contemplados en la ley podría trepar al 35%.

Vuelven los paros y evalúan una marcha federal

Ante el fracaso de la negociación paritaria, los sindicatos ya anticiparon que se abre la puerta a un nuevo esquema de medidas de fuerza.

Los representantes gremiales analizan implementar paros continuos y avanzan en la posibilidad de convocar a una marcha federal universitaria para mediados de octubre.

Recorte en el Presupuesto 2027 para las universidades

La pelea salarial se da en paralelo a la discusión por los fondos para el próximo año. El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso destina $7,349 billones para funcionamiento e inversiones del sistema.

Esta cifra dista de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que serán necesarios para 2027, generando una brecha presupuestaria de $3,65 billones.