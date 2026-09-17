Paritarias bonaerenses: una señal sobre el próximo sueldo cambia el foco hacia octubre

Septiembre había quedado marcado en el calendario de miles de trabajadores públicos bonaerenses porque el último acuerdo salarial incluyó una nueva instancia de revisión. Sin embargo, al avanzar el mes sin una propuesta formal, el foco empieza a correrse hacia lo que pueda definirse para los próximos haberes.

La situación alcanza de manera directa a docentes, trabajadores de la Ley 10.430 y otros regímenes que vienen siguiendo la misma discusión general. También es observada de cerca por sectores con negociación propia, como judiciales y profesionales de la salud.

El punto importante es distinguir dos cosas: el aumento que ya se terminó de aplicar y la nueva recomposición que todavía no fue acordada. Esa diferencia es la que empieza a pesar sobre la liquidación de septiembre.

Qué quedó firme del último acuerdo salarial

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó en julio un incremento del 7% escalonado para docentes y personal comprendido por la Ley 10.430. La mejora se dividió en 5% para julio y 2% para agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio.

Ese esquema ya quedó incorporado en los recibos. Por eso, cualquier mejora adicional necesita una nueva definición paritaria y no puede darse por automática.

INFOZONA ya había explicado por qué septiembre era el mes señalado para volver a discutir los salarios bonaerenses. La novedad ahora es que la reapertura todavía no derivó en una nueva oferta oficial.

La liquidación de septiembre 2026 empieza a poner un límite de tiempo

Con el mes avanzado, la liquidación de los haberes empieza a transformarse en un dato central. Fuentes sindicales citadas esta semana por medios platenses señalaron que el proceso de liquidación ya está en marcha y que, sin una definición inmediata, septiembre podría cerrarse sin un nuevo porcentaje incorporado al salario del mes.

Eso no equivale a una confirmación oficial de que no habrá aumento retroactivo. Si más adelante se firma un acuerdo con vigencia desde septiembre, el modo de pago dependerá expresamente de lo que se pacte. Por ahora, lo único confirmado sigue siendo la pauta de julio y agosto.

El dato de inflación que ya entró en la discusión

El INDEC informó que el IPC nacional de agosto fue del 1,7%. Ese número es una de las referencias que los gremios utilizan para evaluar si los salarios lograron sostener poder adquisitivo después del último acuerdo.

No existe una fórmula automática que obligue a trasladar ese porcentaje a los sueldos provinciales. La paritaria bonaerense se define mediante negociación entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, y puede incluir porcentajes, bases de cálculo, adicionales y fechas de reapertura diferentes.

Por qué octubre empieza a ganar peso

Si septiembre termina sin una nueva actualización incorporada al recibo, octubre pasa a ser el mes sobre el que se concentrará la expectativa. No necesariamente porque el próximo acuerdo deba comenzar allí, sino porque el margen para modificar la liquidación de septiembre se reduce a medida que avanza el calendario.

Para los trabajadores conviene seguir especialmente cuatro datos:

la fecha de una eventual convocatoria formal;

si aparece una propuesta para septiembre, octubre o ambos meses;

sobre qué salario se calculará el porcentaje;

si habrá algún mecanismo retroactivo en caso de que el acuerdo llegue después del cierre de liquidación.

Hasta este jueves 17 de septiembre no hay un nuevo porcentaje oficial anunciado para los principales regímenes provinciales. La discusión sigue abierta, pero el calendario ya empieza a condicionar cuándo podría verse el próximo cambio en el bolsillo.