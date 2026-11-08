Alerta del Banco Central: el mercado prevé un crecimiento menor al 1% y recesión técnica en 2026

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central reveló que las consultoras esperan un crecimiento de apenas 0,7% para todo 2026, menos de la mitad del 1,5% previsto un mes atrás.

La actividad en retroceso: desplome estimado en el tercer trimestre

Los analistas y bancos de la City porteña proyectan que la actividad económica cayó un 2,3% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior.

Esta contracción profundiza el escenario de recesión técnica tras la baja del 0,6% registrada en el segundo trimestre por el INDEC.

El freno en la industria y el comercio ya no logra ser compensado por el empuje de la energía y la minería, afectando directamente la economía real.

Inflación proyectada y tasa de interés para los próximos meses

Pese al recorte en la actividad, las proyecciones de precios se mantuvieron estables respecto del relevamiento anterior:

Inflación de noviembre: estimada en un 1,7% mensual .

estimada en un . Inflación anual 2026: calculada en un 28% acumulado para todo el año.

calculada en un para todo el año. Tasa de interés (TAMAR): se proyecta levemente más alta para el semestre, lo que encarecerá el crédito para empresas y PyMEs.

Tendencia del dólar: atraso a corto plazo y saltos hacia 2027

El informe reflejó un escenario dividido para el mercado cambiario según el horizonte temporal analizado:

Próximo semestre: el mercado descuenta un tipo de cambio más atrasado (entre $21 y $27 por debajo de las estimaciones del mes pasado).

el mercado descuenta un (entre $21 y $27 por debajo de las estimaciones del mes pasado). Proyección a octubre de 2027: el dólar estimado trepó hasta los $1.984, reflejando una corrección de $40 respecto al informe previo.

El impacto en el consumo masivo y el horizonte para el inicio de 2027

Los especialistas señalan que la debilidad de los ingresos seguirá condicionando la recuperación en el tramo final del año.

Aunque el mercado prevé un leve rebote técnico de 0,2 puntos en el cuarto trimestre, los analistas advierten que la reactivación será lenta.

Para el primer trimestre de 2027, el mercado anticipa una mejora moderada condicionada por la estabilidad cambiaria y las tasas.