Después de comprar un auto usado, guardar el título y las constancias de la transferencia es parte del cierre de la operación. Para los vehículos alcanzados por ARBA, también conviene revisar cómo quedó reflejado el cambio en la información tributaria.

Es un control diferente de consultar cuánto se debe de patente por dominio. Una consulta muestra la situación de deuda; la otra permite comprobar si el trámite realizado ante el Registro ya fue informado a la Agencia.

Cuándo corresponde revisar la transferencia en ARBA

El instructivo oficial de alta, baja o transferencia contempla gestiones que los Registros Seccionales de la DNRPA no hayan comunicado a ARBA. Antes de iniciarlas, pide verificar en Autogestión que el movimiento no se encuentre registrado.

No se trata de repetir automáticamente la transferencia de todos los autos. El primer paso es comprobar el estado existente. El instructivo exige que la operación ante la DNRPA ya esté realizada, contar con Clave de Identificación Tributaria (CIT) y tener abonado el Impuesto de Sellos.

Qué pasos indica la Agencia

Revisar el estado del automotor en Autogestión. Si corresponde comunicar el movimiento, ingresar en Trámites, Automotores y Alta, baja o transferencia. Elegir la gestión adecuada e ingresar con CUIT y CIT. Completar los datos y adjuntar la documentación solicitada. Guardar el número de identificación y la constancia enviada por correo.

El instructivo establece 15 días hábiles administrativos posteriores al trámite ante la DNRPA para realizar la comunicación correspondiente. Si el plazo ya pasó o el sistema muestra un dato que no coincide, conviene consultar el caso con ARBA y conservar las constancias de la operación.

Qué guardar para hacer el seguimiento

Armá una carpeta con el título, los comprobantes del trámite registral y la constancia de la gestión tributaria. Separar esos documentos ayuda a identificar qué organismo emitió cada uno y evita confundir una solicitud iniciada con una modificación ya resuelta.

La respuesta de ARBA para compradores de usados remite al trámite de transferencia. Para revisar únicamente la deuda, la Agencia dispone de una consulta gratuita por patente, que no requiere acreditar personería.

El comprobante de inicio sirve para seguir el expediente, no para dar por concluida la actualización. Revisá la respuesta de la Agencia antes de archivar la gestión como terminada.