Patente ARBA: vence la cuota 7 y hay hasta 10% de descuento para quienes están al día

La cuota 7 de la patente de ARBA entra en su semana de vencimiento y miles de propietarios de vehículos bonaerenses tienen hasta el jueves para pagar en término. Hacerlo antes de la fecha puede conservar una bonificación del 10%, pero el beneficio no depende solamente de abonar rápido.

ARBA exige que el contribuyente esté al día con las cuotas anteriores del mismo impuesto. Si existe deuda previa, la bonificación puede no aplicarse.

El vencimiento forma parte del nuevo esquema de diez cuotas mensuales que rige durante 2026.

Cuándo vence la cuota 7 de la patente ARBA

El calendario oficial fija el jueves 10 de septiembre como fecha de vencimiento para la cuota 7 del Impuesto a los Automotores.

La fecha puede consultarse en el calendario de vencimientos de ARBA.

Cuota Vencimiento Cuota 6 11 de agosto Cuota 7 10 de septiembre Cuota 8 9 de octubre Cuota 9 10 de noviembre Cuota 10 10 de diciembre

Cómo conseguir el 10% de descuento

ARBA mantiene para 2026 una bonificación del 10% por pago en término. Para recibirla es necesario cancelar la cuota hasta la fecha fijada y tener abonadas las cuotas anteriores.

La Agencia explica las condiciones en su sección de bonificaciones impositivas.

Por ejemplo, una cuota de $100.000 con el beneficio completo se reduce a $90.000. Si el importe es de $50.000, el ahorro es de $5.000.

Cómo pagar la patente por Internet

La obligación puede resolverse sin concurrir a una oficina. Desde la web de ARBA se puede identificar el vehículo y generar el pago correspondiente.

Entre las modalidades habituales se encuentran home banking, tarjetas, débito automático y otros medios digitales habilitados por el organismo. Antes de confirmar conviene revisar que la bonificación aparezca aplicada sobre el importe.

Qué pasa si se paga después del 10 de septiembre

Una vez superada la fecha de vencimiento, el contribuyente puede perder el descuento del 10% y la deuda comienza a quedar fuera de término. El importe puede actualizarse con los accesorios correspondientes.

Además, acumular deuda de patente puede generar otras consecuencias. Podés consultar en qué casos ARBA puede retener vehículos por deuda de patente.

Por qué este año hay que mirar el calendario todos los meses

Durante 2026 el Impuesto Automotor bonaerense se distribuye en diez cuotas, lo que genera vencimientos casi mensuales. Esto obliga a revisar con más frecuencia la situación tributaria para no perder las bonificaciones.

También está disponible una guía sobre todos los vencimientos de ARBA que llegan en septiembre.

Para la cuota 7, el dato central es simple: el límite es el jueves 10 y el 10% depende de pagar en término y mantener las obligaciones anteriores al día.