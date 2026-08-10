Paritaria de estatales 2026: nación y provincia de buenos aires llegan a agosto con aumentos, bono y una nueva negociación en puerta

La paritaria de estatales 2026 atraviesa un mes clave tanto para los trabajadores de la Administración Pública Nacional como para los agentes de la Provincia de Buenos Aires. Agosto incorpora nuevos porcentajes a los sueldos, actualiza las escalas y deja planteada la discusión sobre qué ocurrirá desde septiembre.

Sin embargo, la situación es diferente en cada jurisdicción. Mientras Nación completa el esquema acordado para junio, julio y agosto y suma un pago extraordinario, la Provincia aplica el segundo tramo de su último entendimiento y ya tiene prevista una nueva instancia salarial.

Paritaria de estatales 2026 en Nación: aumento de agosto y bono de $50.000

Para los estatales nacionales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06, agosto es el último mes de la pauta negociada en junio. El acuerdo estableció aumentos de 2,4% desde junio, 2,2% desde julio y 1,9% desde agosto, aplicados sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior.

La propuesta fue aceptada por UPCN y rechazada por ATE. El entendimiento quedó homologado por el Decreto 552/2026 y alcanza tanto al personal permanente como no permanente comprendido por el convenio general. La escala actualizada puede consultarse en la sección oficial del Sistema Nacional de Empleo Público.

A la actualización porcentual se agrega en agosto un dato especialmente relevante para el bolsillo: una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, por única vez. El acta establece que es de percepción única por persona y se liquida con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

Escala salarial de estatales nacionales en agosto 2026

En el SINEP no existe un único sueldo para todos los empleados. El monto depende del agrupamiento, nivel, grado, tramo y adicionales. Como referencia, la escala oficial vigente desde el 1° de agosto muestra para el agrupamiento General con compensación transitoria, en grado 0, los siguientes valores:

Nivel SINEP Escala agosto 2026 B $1.295.208,12 C $887.844,27 D $771.786,20 E $623.231,86 F $598.859,67

Son valores de la escala SINEP y no equivalen necesariamente al salario final de bolsillo, ya que pueden intervenir grado, tramo, suplementos y otros conceptos. Además, el bono excepcional de $50.000 se liquida por separado. La Unidad Retributiva quedó fijada en $1.079,61 y el premio por asistencia perfecta alcanza los $67.048 en agosto.

Al 10 de agosto, la escala oficial publicada llega hasta este mes. Por eso, la próxima definición nacional será particularmente importante: deberá determinar qué actualización salarial regirá desde septiembre. ATE, que rechazó la última propuesta, mantiene sus reclamos por una recomposición mayor y durante agosto volvió a realizar medidas de fuerza contra el ajuste y por salarios.

Qué pasa con los estatales de la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, sin incluir a CABA, el último acuerdo para los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430 estableció un incremento del 7% en dos etapas: 5% en julio y 2% en agosto, calculados sobre los salarios de junio. El entendimiento fue informado oficialmente por el Ministerio de Economía bonaerense.

El acuerdo incorporó además el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios que habían ingresado a la administración provincial hasta diciembre de 2025, junto con mesas técnicas para discutir carrera administrativa, convenios colectivos y otras condiciones laborales.

Para los auxiliares de la educación hubo una mejora diferenciada: ATE informó una suba del 5% para julio y otro 4% para agosto. El sector, por lo tanto, tiene una evolución distinta de la pauta general de la Ley 10.430.

Cuánto cobran los estatales bonaerenses en agosto

Las planillas testigo difundidas por ATE permiten tener una referencia concreta de los salarios de bolsillo. Para un agente de Administración Central con régimen de 30 horas, la categoría 5 sin antigüedad llega en agosto a $615.601; la categoría 10, con una antigüedad promedio de 10 años, a $667.750; y la categoría 21, con 32 años, a $1.036.028.

Entre los auxiliares de la educación de 30 horas, la planilla marca $787.721 para categoría 5 sin antigüedad, $849.445 para categoría 9 con 10 años y $959.431 para categoría 15 con 28 años. En personal hospitalario de 48 horas, los valores testigo de agosto parten de $1.152.958 en categoría 5 y llegan a $2.195.766 en categoría 21.

Estos importes son referencias por categoría y antigüedad y pueden cambiar según régimen horario, adicionales y situación particular de cada trabajador.

¿Hay bono para los estatales bonaerenses?

A diferencia del acuerdo nacional, el último entendimiento general de la Provincia de Buenos Aires no estableció un bono extraordinario de monto fijo para todos los agentes de la Ley 10.430. La mejora se estructuró mediante porcentajes salariales y medidas específicas para determinados sectores.

La próxima fecha a seguir será septiembre. Según ATE bonaerense, en la negociación quedó definida la reapertura salarial durante ese mes para revisar la evolución de precios e ingresos. Allí podría comenzar a definirse el próximo aumento para los trabajadores provinciales y si aparecen nuevas mejoras específicas para los sectores con salarios más rezagados.