Oportunidad para el sector agropecuario: cómo acceder a los créditos en pesos y dólares que lanzó el banco nación

Si trabajás en el sector agropecuario o buscás financiamiento para renovar maquinaria y equipamiento, el mercado bancario lanzó una importante actualización.
El Banco Nación (BNA) ratificó su plan de asistencia crediticia para el campo con una cartera que alcanza aproximadamente los $4,5 billones y tasas preferenciales tanto en moneda nacional como extranjera.
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Las principales tasas y condiciones de los préstamos
La banca pública definió opciones de financiamiento adaptadas a las necesidades operativas de productores y empresas del sector:
- Tasa en pesos: línea fija del 18% en pesos destinada a la compra de maquinaria agropecuaria.
- Financiación en dólares: tasa del 5% en dólares a un plazo de 60 meses, sumando hasta 18 meses de gracia para productores ganaderos.
- Bienes alcanzados: incluye financiamiento para maquinaria agrícola nueva y usada, camiones, vehículos utilitarios y sistemas de riego.
- Proyectos especiales: líneas orientadas a implementos agrícolas, tecnología aplicada al agro y proyectos sustentables.
La expansión del crédito para el campo durante 2026
El segmento agropecuario se convirtió en el área de mayor crecimiento dentro de la entidad bancaria:
- Monto otorgado en 2026: las altas de préstamos destinados al sector ya superaron los $4 billones en lo que va del año.
- Comparativa con años previos: en 2025 se otorgaron más de $3,7 billones, registrando una suba del 70% frente a 2024.
- Participación interna: el agro representa cerca del 30% de la cartera total del banco y tuvo una expansión superior al 55% desde diciembre de 2025.
- Cobertura crediticia: más del 80% de la cartera agropecuaria cuenta con asistencia financiera activa.
El volumen de financiamiento en exposiciones rurales
Durante los principales encuentros del sector, como Expoagro, Agroactiva, Agronea y Expo Rural, la entidad alcanzó marcas históricas de colocación:
- Monto total adjudicado: se concretó un récord de financiamiento superior a los $1,1 billones.
- Clientes beneficiados: las operaciones alcanzaron a más de 4.000 productores y empresas.
- Acuerdos vigentes: el banco sostiene más de 1.280 convenios activos para la adquisición de maquinaria nacional nueva en pesos.
Canales digitales y herramientas de pago disponibles
Las alternativas digitales de la banca pública registraron un fuerte incremento de uso para la adquisición de insumos y equipos:
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- AgroNación Préstamos: sumó más de 1.600 clientes y concretó operaciones por un total de US$200 millones.
- AgroNación Tarjeta: financió más de $1,1 billones durante el año, marcando un crecimiento interanual del 66%.
- Marketplace BNA Conecta: la plataforma digital de la entidad reúne actualmente a más de 21.500 empresas del sector.