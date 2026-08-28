Oportunidad para el sector agropecuario: cómo acceder a los créditos en pesos y dólares que lanzó el banco nación

Si trabajás en el sector agropecuario o buscás financiamiento para renovar maquinaria y equipamiento, el mercado bancario lanzó una importante actualización.

El Banco Nación (BNA) ratificó su plan de asistencia crediticia para el campo con una cartera que alcanza aproximadamente los $4,5 billones y tasas preferenciales tanto en moneda nacional como extranjera.

Las principales tasas y condiciones de los préstamos

La banca pública definió opciones de financiamiento adaptadas a las necesidades operativas de productores y empresas del sector:

Tasa en pesos: línea fija del 18% en pesos destinada a la compra de maquinaria agropecuaria.

línea fija del destinada a la compra de maquinaria agropecuaria. Financiación en dólares: tasa del 5% en dólares a un plazo de 60 meses , sumando hasta 18 meses de gracia para productores ganaderos.

tasa del a un plazo de , sumando hasta para productores ganaderos. Bienes alcanzados: incluye financiamiento para maquinaria agrícola nueva y usada, camiones, vehículos utilitarios y sistemas de riego.

incluye financiamiento para maquinaria agrícola nueva y usada, camiones, vehículos utilitarios y sistemas de riego. Proyectos especiales: líneas orientadas a implementos agrícolas, tecnología aplicada al agro y proyectos sustentables.

La expansión del crédito para el campo durante 2026

El segmento agropecuario se convirtió en el área de mayor crecimiento dentro de la entidad bancaria:

Monto otorgado en 2026: las altas de préstamos destinados al sector ya superaron los $4 billones en lo que va del año.

las altas de préstamos destinados al sector ya superaron los en lo que va del año. Comparativa con años previos: en 2025 se otorgaron más de $3,7 billones , registrando una suba del 70% frente a 2024 .

en 2025 se otorgaron más de , registrando una suba del . Participación interna: el agro representa cerca del 30% de la cartera total del banco y tuvo una expansión superior al 55% desde diciembre de 2025 .

el agro representa cerca del del banco y tuvo una expansión superior al . Cobertura crediticia: más del 80% de la cartera agropecuaria cuenta con asistencia financiera activa.

El volumen de financiamiento en exposiciones rurales

Durante los principales encuentros del sector, como Expoagro, Agroactiva, Agronea y Expo Rural, la entidad alcanzó marcas históricas de colocación:

Monto total adjudicado: se concretó un récord de financiamiento superior a los $1,1 billones .

se concretó un récord de financiamiento superior a los . Clientes beneficiados: las operaciones alcanzaron a más de 4.000 productores y empresas .

las operaciones alcanzaron a más de . Acuerdos vigentes: el banco sostiene más de 1.280 convenios activos para la adquisición de maquinaria nacional nueva en pesos.

Canales digitales y herramientas de pago disponibles

Las alternativas digitales de la banca pública registraron un fuerte incremento de uso para la adquisición de insumos y equipos: