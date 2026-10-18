Aumento de peajes en octubre: cuánto cuesta viajar y cuál es el costo anual en provincia de Buenos Aires

Por Denisse Helman
Peaje

Si usás habitualmente las rutas y autopistas para trasladarte, el costo de viajar se actualizó con fuerza y el acumulado anual trepa a cifras millonarias.

Las tarifas dispuestas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) llegaron con incrementos que oscilan entre el 9% y el 23% durante el mes de octubre de 2026.

Los tramos y corredores alcanzados por las nuevas tarifas

La actualización tarifaria impacta de lleno en tres corredores principales de la provincia.

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Las subas rigen en la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico (que comprende las rutas 2 y 11) y la Ruta Provincial 6.

Los importes definitivos varían según el corredor, el tipo de vehículo y la franja horaria en la que se circule.

El gasto anual que supera los $11 millones hacia la Costa

De acuerdo con las estimaciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), los montos anuales para viajeros frecuentes escalan de manera significativa.

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Para un automóvil que realiza viajes de ida y vuelta entre CABA y Mar del Plata durante 20 días al mes, el desembolso alcanza los $11.271.000 al año.

En el caso del transporte pesado, la cifra para el mismo trayecto se eleva hasta los $59.510.000 anuales para camiones.

Costos proyectados en la Autopista Buenos Aires-La Plata

La conexión entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires también muestra un fuerte peso en el presupuesto mensual de quienes viajan por motivos laborales.

Para los automóviles que transitan este acceso en hora pico, el gasto acumulado estimado llega a los $3.112.000 al año.

Por su parte, los camiones de más de seis ejes que circulan por el mismo trayecto afrontan un costo proyectado de $18.672.000 anuales.

El impacto económico en la Ruta Provincial 6

La Ruta Provincial 6, clave para la vinculación logística y la producción, también refleja los nuevos valores tarifarios.

El cálculo para un vehículo particular que transita habitualmente este corredor arroja un gasto anual estimado de $2.184.000.

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Para el transporte de cargas que opera en la zona, el monto anual asciende a $10.926.000, sumándose a los gastos operativos de combustible y mantenimiento.

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