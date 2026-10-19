Moratoria de arba: qué impuestos entran y cómo conseguir las mayores quitas

Si tenés impuestos bonaerenses impagos y querés arrancar el año que viene con las cuentas en orden, la Agencia de Recaudación (ARBA) confirmó el lanzamiento de un plan de pagos especial con importantes quitas.

La medida habilitará bonificaciones de hasta el 40% para quienes regularicen sus obligaciones y resultará clave para acceder a los beneficios fiscales del año 2027.

Impuestos alcanzados y períodos que entran al plan

El nuevo régimen abarca deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

También permite sumar obligaciones vencidas durante 2026, salvo en el Impuesto de Sellos (que solo incluye deudas generadas hasta fines de 2025).

Alcanza a los tributos de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotor y Embarcaciones Deportivas, en instancias prejudiciales, judiciales o bajo fiscalización.

Cronograma de cuotas y descuentos según la fecha de adhesión

El programa comenzará a regir el 26 de octubre y ofrecerá opciones de pago al contado, 3 o 6 cuotas.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas.

al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas. Del 14 al 27 de noviembre: 35% al contado , 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado , 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de bonificación, pero únicamente para la modalidad de pago al contado.

Cómo hacer el trámite digital y límite de beneficios

Toda la gestión para formalizar la adhesión será 100% digital desde la página web oficial del organismo.

Los contribuyentes deberán ingresar a la sección de planes por impuesto, consultar su estado de deuda y seleccionar la modalidad elegida.

Se debe tener en cuenta que las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Prórrogas y últimos vencimientos del año para estar al día

Para quienes mantienen sus pagos al día, el organismo extendió hasta el jueves 12 de noviembre varios vencimientos clave.

En esa fecha vence la cuota 9 del Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural, la cuota 4 del Inmobiliario Complementario y la cuota 2 de Embarcaciones.

Pagando en término se mantiene la bonificación del 10% por buen cumplimiento, mientras que el 10 de diciembre vencerá la última cuota del año para el impuesto Automotor.