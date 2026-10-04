Atención jubilados: PAMI renovó su plataforma y hay que registrarse de nuevo para usar la app

El organismo puso en marcha una versión renovada de Mi PAMI que invalida los usuarios anteriores y obliga a realizar un nuevo registro desde cero.

Pérdida de validez de perfiles anteriores y registro obligatorio

Las autoridades informaron que los usuarios previos dejaron de ser válidos en el nuevo entorno digital de la obra social.

Tanto jubilados como pensionados deberán crear un usuario nuevo desde la aplicación móvil o la página web oficial para seguir realizando gestiones.

Datos exigidos para validar la cuenta y código de seguridad

Para completar la registración es necesario ingresar DNI, número de trámite, sexo, CUIL, celular y una clave nueva.

El sistema enviará un código de seguridad por SMS al celular informado para validar la identidad de forma definitiva.

Trámites disponibles: recetas electrónicas, credencial y medicamentos

La plataforma unificada permite consultar recetas electrónicas, credencial digital y turnos en agencias.

También facilita la revisión de la cartilla médica, datos del médico de cabecera y la gestión de medicamentos sin cargo.

Advertencia por estafas virtuales y canales oficiales

Desde el organismo aclararon que la aplicación es 100% gratuita y se descarga únicamente desde las tiendas oficiales de Google y Apple.

Recordaron que jamás se solicitarán claves bancarias ni pagos para completar la validación de la cuenta digital.