Murió joaquín cabrales a los 32 años: quién era el joven de mar del plata

Murió Joaquín Cabrales a los 32 años, uno de los integrantes más jóvenes de la tradicional familia vinculada a la empresa de café nacida en Mar del Plata. La noticia fue confirmada públicamente por su primo Martín Cabrales, presidente y CEO de la compañía, mediante una emotiva despedida en las redes sociales.

El fallecimiento provocó una fuerte conmoción en Mar del Plata, donde el apellido mantiene desde hace más de ocho décadas una estrecha relación con la actividad empresarial y social. Familiares, amigos, instituciones educativas y vecinos expresaron su pesar tras conocerse la noticia.

Murió Joaquín Cabrales: la despedida que publicó su primo Martín

Martín Cabrales comunicó la muerte mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Allí recordó a Joaquín como el más chico de sus primos hermanos y lo despidió con un mensaje cargado de dolor.

El empresario pidió que descansara junto a otros miembros fallecidos de la familia y cerró su publicación con una frase que se multiplicó rápidamente en las redes: Vuela alto, Joaco. La publicación recibió numerosas expresiones de acompañamiento.

Joaquín era hijo de José Manuel Cabrales y pertenecía a una de las generaciones más jóvenes de la familia. También trascendió que su madre es Mónica Pazos, quien fue acompañada por familiares y allegados durante la despedida.

Quién era Joaquín Cabrales y cuál era su vínculo con la empresa

Joaquín Cabrales había estudiado en el Holy Trinity College de Mar del Plata y mantenía un perfil alejado de la exposición pública. En sus redes sociales compartía principalmente viajes, encuentros con amigos y momentos vinculados con su vida personal.

Entre las imágenes que había publicado aparecían distintos destinos internacionales y su presencia en el Mundial de Qatar 2022. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en febrero de 2024, durante el acto en el que Martín Cabrales fue reconocido como Vecino Ilustre de Mar del Plata.

Aunque pertenecía a la familia empresaria, no se informó que Joaquín ocupara un cargo en Cabrales. La conducción pública de la compañía está encabezada por su primo Martín, quien fue el encargado de confirmar la noticia.

Dato Información confirmada Nombre Joaquín Cabrales Edad 32 años Familia Hijo de José Manuel Cabrales y primo hermano de Martín Cabrales Ciudad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires Confirmación pública Mensaje de Martín Cabrales en Instagram Causa de muerte No informada oficialmente por la familia

Qué se sabe sobre la causa de la muerte de Joaquín Cabrales

Hasta el momento, la familia no comunicó oficialmente la causa del fallecimiento. Distintos medios señalaron que el joven atravesaba un problema de salud y que se encontraba a la espera de un trasplante de médula.

Sus restos fueron velados en Casa Piovano, ubicada en la calle 3 de Febrero 3636 de Mar del Plata. Posteriormente, el cortejo se dirigió al cementerio privado Colinas de Paz, situado en la avenida 10 de Febrero de la misma ciudad.

El mensaje del colegio y la conmoción en Mar del Plata

El Holy Trinity College, institución educativa a la que había asistido Joaquín, también compartió una despedida. El colegio destacó que las personas queridas permanecen en el corazón y en los recuerdos de quienes compartieron parte de su vida.

La noticia tuvo una repercusión especial en Mar del Plata por la extensa trayectoria de la familia. Empresarios, instituciones y personas vinculadas a la ciudad enviaron mensajes de condolencias y acompañamiento.

La historia de la familia Cabrales en la industria del café

La empresa fue fundada el 10 de noviembre de 1941 por Antonio Cabrales Vega, un inmigrante asturiano que abrió en Mar del Plata un comercio llamado La Planta de Café. El negocio comenzó con la venta de café en grano y molido a la vista.

De acuerdo con la historia institucional de Cabrales, durante la década de 1960 la firma incorporó el café torrado y comenzó a desarrollar el característico paquete dorado que acompañó su expansión.

Con el paso de los años, la compañía instaló depósitos y oficinas fuera de Mar del Plata, amplió su planta industrial y sumó cafés de especialidad, cápsulas, tés y productos destinados al mercado gastronómico. La muerte de Joaquín volvió a colocar a la familia en el centro de una noticia dolorosa, esta vez por la pérdida inesperada de uno de sus integrantes más jóvenes.