Con la ilusión mundialista a flor de piel, así estará el tiempo este sábado

La provincia de Buenos Aires transita un fin de semana muy especial toda vez que se vive con enorme expectativa las horas previas a la final del Mundial 2026 que este domingo disputarán Argentina y España, el tiempo presentará condiciones variables, con nubosidad, algunas lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura hacia el cierre del fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado predominará el cielo entre mayormente nublado y cubierto en gran parte del territorio bonaerense. En distintos sectores, especialmente del centro, este y norte provincial, podrán registrarse lluvias y chaparrones aislados durante diferentes momentos del día, aunque sin fenómenos generalizados. Los vientos soplarán del sector este y sudeste, aportando aire más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 18 grados en buena parte de la provincia.

Para el domingo, jornada en la que la Selección Argentina buscará conquistar una nueva Copa del Mundo frente a España, se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. Persistirá abundante nubosidad, pero la probabilidad de precipitaciones será baja en la mayor parte del territorio bonaerense. Además, el ingreso de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 10 °C y máximas que rondarán los 15 °C en numerosas localidades.

Más allá del pronóstico, el clima emocional que se vive en todo el país es inmejorable. La clasificación del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni a la final del Mundial desató una enorme ilusión entre los argentinos, que este domingo volverán a reunirse en hogares, clubes, bares y espacios públicos para alentar al equipo nacional en busca de una nueva consagración.

El inicio de la próxima semana también tendrá un ingrediente especial para miles de familias bonaerenses. Este lunes 20 de julio comenzarán oficialmente las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, por lo que muchos aprovecharán el receso escolar para realizar escapadas, disfrutar de actividades recreativas o compartir reuniones familiares, siempre atentos a la evolución del tiempo durante los primeros días del descanso invernal.