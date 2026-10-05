Arranca una semana cambiante con sol, nubes y algunas lluvias

La Provincia de Buenos Aires inicia este lunes 5 de octubre una nueva semana con condiciones meteorológicas relativamente estables, temperaturas propias de la primavera y abundante presencia de nubosidad, mientras comienza la cuenta regresiva para un nuevo fin de semana largo, en esta oportunidad relacionado con el feriado del 12 de octubre, que este año vuelve a aparecer oficialmente bajo la denominación de “Día de la Raza”.

Luego de un primer fin de semana de octubre que dejó lluvias e inestabilidad en distintos sectores bonaerenses, este lunes presenta un panorama mucho más tranquilo. En buena parte del territorio provincial predominarán los cielos parcialmente nublados a mayormente nublados, con temperaturas frescas durante las primeras horas y registros más agradables por la tarde.

Las condiciones no serán idénticas en toda la extensa geografía bonaerense. Mientras sectores del interior tendrán períodos con mayor presencia del sol, hacia el este y la franja costera persistirá una mayor cobertura nubosa. En líneas generales, no se esperan fenómenos meteorológicos significativos durante este lunes, y las temperaturas máximas se ubicarán mayormente en valores templados.

El martes 6 continuará con características similares, manteniéndose la nubosidad variable y temperaturas agradables. Será otra jornada típicamente primaveral, aunque sin el calor intenso que suele aparecer a esta altura del año. Las mañanas continuarán frescas y las tardes ofrecerán registros más moderados.

El panorama podría comenzar a modificarse durante el miércoles 7, cuando aumentará la inestabilidad sobre parte del territorio bonaerense. Los pronósticos anticipan mayor nubosidad y posibilidad de chaparrones hacia la segunda mitad de la jornada, especialmente durante la tarde y la noche. También se producirá un descenso de las temperaturas máximas.

Para el jueves 8 continuará predominando el cielo cubierto o mayormente nublado. La posibilidad de precipitaciones será considerablemente menor, aunque habrá que prestar atención al viento, ya que en algunos sectores podrían registrarse ráfagas de intensidad moderada a fuerte. Las temperaturas se mantendrán contenidas, sin demasiado ambiente primaveral.

El viernes 9 tampoco presentaría grandes cambios: se espera otra jornada con bastante nubosidad, temperaturas moderadas y períodos ventosos. De mantenerse las actuales previsiones, hacia el final de la semana las condiciones tenderán a permanecer relativamente estables, aunque con un cielo que continuará mostrando abundantes nubes.

De esta manera, octubre transitará su primera semana completa con temperaturas templadas, mañanas frescas, mucha nubosidad y un miércoles que aparece, por ahora, como el día con mayores posibilidades de precipitaciones.

Y ya se viene otro fin de semana largo. El calendario nacional 2026 vuelve a identificar la conmemoración de octubre con su histórica denominación de “Día de la Raza”, dejando atrás en la comunicación oficial el nombre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” utilizado durante los últimos años.

Así, mientras la Provincia atraviesa una semana con tiempo cambiante pero sin grandes extremos, las miradas comenzarán a concentrarse también en cómo se presentará el clima durante el próximo descanso largo, cuando miles de bonaerenses aprovecharán las jornadas libres para realizar escapadas y actividades al aire libre.