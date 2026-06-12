¿armás el bolso o te quedás en casa? Estos son los precios y los destinos más elegidos por los argentinos para el feriado

La cabeza ya está puesta en el descanso, pero la gran duda antes de encarar la ruta o subir al avión sigue siendo el bolsillo. Si estás definiendo tu destino a último momento, el factor económico es el que manda en las decisiones de los argentinos.
El movimiento para este fin de semana largo se aceleró con fuerza en las últimas horas. La tendencia actual se concentra en viajes express de dos noches, un formato ideal para abaratar costos y aprovechar los feriados sin desequilibrar el presupuesto mensual.
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Para quienes buscan un paquete que resuelva vuelo y alojamiento en un solo clic, los precios de referencia arrancan en un piso de $430.000 y pueden escalar por encima de los $750.000 por persona, dependiendo de la región elegida.
El podio de los destinos más exclusivos
La Patagonia y el Litoral encabezan las preferencias de los viajeros que buscan paisajes imponentes, aunque exigen el presupuesto más abultado del ranking.
- Bariloche: Se mantiene en la cima de los deseos en la antesala del invierno, con paquetes de dos noches que cotizan desde los $755.852.
- Puerto Iguazú: Las Cataratas siguen siendo un imán indiscutible para el turismo masivo, registrando un costo promedio de $646.566 por persona.
Las opciones con mayor crecimiento de reservas
La región de Cuyo y el Norte del país se consolidaron como las grandes sorpresas de la temporada, impulsadas por su gastronomía y opciones culturales.
- Mendoza: Fue la provincia que registró el mayor salto de búsquedas esta semana, ofreciendo escapadas entre viñedos a partir de los $437.695.
- Salta: Las peñas tradicionales y el turismo familiar sostienen la fuerte demanda de este clásico del Norte argentino.
El fenómeno del turismo urbano
Las grandes ciudades se transformaron en el refugio ideal para quienes buscan una escapada cultural y de entretenimiento sin alejarse demasiado.
- Ciudad de Buenos Aires: Las búsquedas hacia la Capital Federal crecieron un 53%, impulsadas por una cartelera de espectáculos renovada y su polo gastronómico.
- Córdoba Capital: Funciona como el centro neurálgico para quienes combinan paseos urbanos con recorridos rápidos por los valles serranos.
Escapadas de cercanía y decisiones de último momento
Para cuidar el bolsillo, el turismo en auto se convirtió en la opción imbatible de las familias bonaerenses que deciden salir a último momento.
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- Mar del Plata y Tandil: Lideran las reservas de cercanía en la Provincia de Buenos Aires, captando a los viajeros que buscan evitar el gasto en pasajes aéreos.
- El Delta y Chascomús: Se posicionan como las alternativas clave para pasar el día o pernoctar una sola noche en un entorno natural y económico.