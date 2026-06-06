Argentina vs. Honduras: horario, tv y el once que prepara scaloni

Argentina vs. Honduras aparece como una de las búsquedas deportivas más fuertes de este sábado porque la Selección vuelve a jugar en la recta final previa al Mundial 2026. El amistoso tendrá valor de ensayo, pero también servirá para observar decisiones importantes de Lionel Scaloni, que administra cargas físicas, preserva futbolistas y prueba variantes antes del debut mundialista.

Argentina vs. Honduras: a qué hora juegan

El partido entre Argentina y Honduras se jugará este sábado 6 de junio, desde las 21.00 de la Argentina, en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Para la Scaloneta será el primero de los amistosos preparatorios antes del comienzo de la Copa del Mundo.

El encuentro llega en un contexto particular: Lionel Messi será cuidado desde lo físico y podría sumar minutos, aunque no aparece como titular en la formación que se perfila. La idea del cuerpo técnico es no arriesgar a los jugadores que vienen con molestias y darle rodaje a futbolistas que necesitan ritmo competitivo.

Partido Argentina vs. Honduras Día Sábado 6 de junio Horario 21.00 de Argentina Estadio Kyle Field, Texas TV TyC Sports

Dónde ver Argentina vs. Honduras en vivo por TV

El amistoso se podrá ver en vivo por TyC Sports, con cobertura desde la previa y seguimiento del minuto a minuto. También habrá opciones digitales vinculadas a la señal deportiva, según el servicio de cable o plataforma que tenga contratado cada usuario.

Para los hinchas argentinos, el dato central es que el partido está programado en horario central: 21.00. Esto lo convierte en una prueba de alto interés para ver cómo llega el equipo campeón del mundo a sus últimos compromisos antes del Mundial.

La formación probable de Argentina

Scaloni prepara un equipo alternativo, con titulares habituales mezclados con jugadores que buscan sumar minutos. La probable formación de Argentina vs. Honduras sería: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone; Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El arco tendrá una novedad importante: Juan Musso ocuparía el lugar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien será preservado. En defensa, la presencia de Otamendi y Lisandro Martínez le daría experiencia y salida al equipo, mientras que Tagliafico aportaría recorrido por la izquierda.

Los nombres que mirará de cerca Scaloni

Más allá del resultado, el amistoso servirá para evaluar rendimientos individuales. Entre los jugadores a seguir aparecen Thiago Almada, Valentín Barco, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios, todos con chances de sumar consideración en la rotación mundialista.

Thiago Almada : puede aportar desequilibrio y pase final.

: puede aportar desequilibrio y pase final. Giuliano Simeone : ofrece presión, intensidad y llegada al área.

: ofrece presión, intensidad y llegada al área. Valentín Barco : suma variantes por izquierda y buena pegada.

: suma variantes por izquierda y buena pegada. Exequiel Palacios: aparece como opción de equilibrio en el mediocampo.

La formación probable de Honduras

Honduras también presentaría un equipo competitivo para medirse ante la Argentina. La probable formación sería: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche.

El seleccionado centroamericano llega con la intención de aprovechar un partido de máxima exigencia. Para Honduras, enfrentar a la Selección argentina representa una oportunidad para probar funcionamiento, medir nivel internacional y darle rodaje a futbolistas que forman parte de su nuevo proceso.

Messi, los cuidados físicos y el valor del amistoso

La gran expectativa está puesta en Lionel Messi. El capitán viene de trabajar con precaución por una molestia física y el cuerpo técnico no quiere correr riesgos. Por eso, su presencia desde el arranque no está prevista, aunque podría tener algunos minutos si Scaloni lo considera oportuno.

Argentina utilizará este amistoso como una prueba de laboratorio: ganar siempre importa, pero el objetivo principal es llegar al Mundial con el plantel entero. Por eso, el partido ante Honduras será clave para observar variantes, administrar cargas y empezar a definir qué jugadores llegan mejor al estreno mundialista.