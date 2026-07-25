Leandro paredes puso en duda su futuro en la selección argentina tras el mundial 2026 ¿qué dijo?

Si te preguntabas qué va a pasar con los referentes de la Selección tras el cierre de la Copa del Mundo, las dudas empezaron a confirmarse de la boca de sus propios protagonistas: Leandro Paredes, una de las máximas figuras del ciclo puso en duda su continuidad.

Luego de brillar en el triunfo de Boca por la Copa Sudamericana, el volante rompió el silencio, reconoció el enorme desgaste y admitió que evalúa dar un paso al costado del equipo nacional.

La duda sobre su futuro en la Selección Argentina

Leandro Paredes sorprendió a todos al ser consultado sobre su continuidad en el ciclo de la albiceleste y no garantizó su presencia de cara a los próximos compromisos.

“Para muchos va a ser un momento de decidir si seguir. Todavía no sé si estoy para seguir. Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo”, aseguró el mediocampista.

La revelación sobre una lesión oculta durante el Mundial 2026

En medio de su análisis sobre el esfuerzo realizado durante el certamen, el volante central dio a conocer un detalle físico desconocido hasta el momento.

Paredes confirmó que se fisuró una costilla en el partido ante Egipto, pero decidió infiltrarse y continuar jugando los encuentros decisivos del torneo con esa molestia a cuestas.

El dolor por la final perdida ante España y el cierre de un ciclo

El futbolista Xeneize se refirió también a los rumores tras la definición del torneo y fue categórico respecto al desarrollo de ese último partido.

“España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador. El dolor de perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo, porque estuvimos cerca otra vez”, enfatizó el volante.

Figura en el triunfo de Boca por la Copa Sudamericana

Las declaraciones de Paredes se dieron inmediatamente después de ser la gran figura en la victoria de Boca por 1 a 0 ante O’Higgins en el partido de ida de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

El capitán del equipo xeneize fue determinante al brindar una asistencia perfecta para el gol de Miguel Merentiel, demostrando su nivel actual mientras reflexiona sobre su carrera internacional.