Monotributo: cómo derivar los aportes de la obra social a la prepaga para pagar menos por mes

Si sentís que estás pagando de más por tu salud o que regalás el componente de obra social todos los meses, hay un trámite muy simple que tenés que conocer: podés usar ese importe para bajar la cuota de tu prepaga.

A través de la derivación de aportes, el dinero que ya se incluye en tu Monotributo se descuenta de empresas como OSDE, Galeno o Sancor Salud.

Cómo derivar los aportes de la obra social a tu prepaga

El mecanismo para derivar los fondos y achicar la factura mensual requiere cumplir con cuatro pasos clave en el sistema:

Elegir la empresa de medicina prepaga a la que querés afiliarte o donde ya tenés un plan.

a la que querés afiliarte o donde ya tenés un plan. Consultar con la prepaga con qué obra social específica operan para evitar demoras en la activación.

con qué obra social específica operan para evitar demoras en la activación. Iniciar el trámite digital en la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

en la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Abonar únicamente la diferencia entre el aporte derivado y el costo total de tu cobertura médica.

Cuánto dinero podés descontar y de qué depende el ahorro

El monto exacto que se descuenta en la cuota final varía de acuerdo a la categoría de Monotributo que tengas declarada.

Asimismo, el beneficio escala si contás con integrantes del grupo familiar adheridos como beneficiarios, lo que suma más aportes para restar al costo del plan.

Principales ventajas para el bolsillo y la cobertura médica

Aprovechar este mecanismo que ya pagás mensualmente otorga beneficios económicos e impositivos concretos:

Reducción del costo final de la prepaga en comparación con una afiliación particular.

de la prepaga en comparación con una afiliación particular. Carga impositiva inferior a la hora de liquidar la factura de salud.

a la hora de liquidar la factura de salud. Garantía del Programa Médico Obligatorio (PMO) para la atención sanitaria del titular y su familia.

Dónde y cómo hacer el trámite de forma 100% online

La gestión no requiere de presentaciones presenciales y se realiza totalmente a través de internet.

Se debe ingresar al portal oficial Mi SSSalud utilizando la Clave Fiscal nivel 3. Una vez aprobado el trámite, la derivación se aplica automáticamente a los siguientes períodos facturados.