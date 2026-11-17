La nueva moratoria de ARBA ya tiene un primer balance y una segunda etapa en marcha. Después de cerrar el período de mayores bonificaciones, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó cuántas familias, comercios y empresas regularizaron sus obligaciones y recordó que todavía hay tiempo para adherir con descuentos importantes.

El resultado oficial fue difundido este martes 17 de noviembre. La información cobra especial interés para quienes adeudan Patentes, Inmobiliario u otros tributos provinciales: el programa continúa, pero los porcentajes de reducción cambian según la fecha de adhesión y la modalidad elegida.

Además de resolver una deuda pendiente, ponerse al día puede resultar relevante para el esquema de bonificaciones previsto para 2027. La Provincia adelantó que no registrar deuda será una condición para acceder a esos beneficios, aunque el alcance concreto dependerá de las reglas aplicables a cada contribuyente.

Cuántos contribuyentes aprovecharon la primera etapa de ARBA

Según el comunicado oficial, el primer tramo del régimen terminó con 91.678 consolidaciones de deuda. La cifra corresponde a operaciones de regularización informadas por el organismo, y no debe interpretarse automáticamente como la cantidad de personas únicas beneficiadas.

Del total, 62.619 operaciones se realizaron al contado, equivalentes al 68,3%. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. ARBA indicó también que durante los últimos dos días de esa etapa se concretaron más de 21.000 regularizaciones.

La primera fase, que finalizó el 13 de noviembre, ofrecía las mayores reducciones del programa: hasta 40% al contado. Ese porcentaje ya no está disponible para nuevas adhesiones dentro del tramo actual.

Qué descuentos ofrece ARBA hasta el 27 de noviembre

Desde el 14 y hasta el 27 de noviembre de 2026 rige la segunda etapa. Para quienes reúnan las condiciones del régimen, las bonificaciones anunciadas son las siguientes:

Modalidad Bonificación vigente Pago al contado 35% 3 cuotas 15% 6 cuotas 10%

Hay una aclaración importante: las reducciones no pueden superar el importe del capital adeudado. Por eso no corresponde aplicar estos porcentajes de manera indiscriminada sobre cualquier boleta ni prometer una quita idéntica para todas las situaciones. El monto final se determina al consultar y consolidar la deuda en el sistema oficial.

Para quienes necesitan más cuotas, ARBA mantiene planes generales de financiación con otras condiciones. Conviene comparar el importe total a pagar y los intereses antes de confirmar una adhesión.

Cómo bajarán los beneficios en diciembre

El cronograma oficial establece una reducción escalonada de los incentivos a medida que avanza el fin de año:

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis.

30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Del 12 al 31 de diciembre: se mantiene una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado dentro del régimen especial.

Esto significa que quien hoy analiza regularizar una deuda no enfrenta exactamente las mismas condiciones que tendrá durante las últimas semanas de diciembre. La conveniencia de adherir depende del monto, la situación de cada obligación y la posibilidad real de cumplir con el plan.

Qué impuestos se pueden incluir en la moratoria

El régimen especial comprende obligaciones correspondientes a Automotor (Patentes), Inmobiliario Básico y Complementario, Ingresos Brutos, Sellos y Embarcaciones Deportivas, dentro de las condiciones fijadas por la normativa.

La información de ARBA indica que se pueden incorporar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso en determinadas instancias prejudiciales, judiciales o de fiscalización. También se admiten obligaciones de 2026, con excepción de las de Sellos correspondientes a ese año.

En los casos de obligaciones de 2026, la guía oficial advierte condiciones adicionales, entre ellas la ausencia de deuda anterior para acceder a determinados descuentos. Por eso es importante revisar el detalle de cada partida, patente o inscripción antes de avanzar.

Cómo consultar la deuda y adherir desde casa

El trámite se realiza de forma digital desde el sitio oficial del nuevo plan de pagos de ARBA. Allí se selecciona el impuesto, se consulta la obligación y se visualizan las opciones habilitadas para cada caso.

Antes de aceptar, conviene comprobar que los datos del inmueble, vehículo o contribuyente sean correctos, verificar el detalle de los conceptos incluidos y revisar las fechas e importes de las cuotas. Una adhesión implica reconocer la deuda y asumir un compromiso de pago.

Para consultar las condiciones de financiación y los montos mínimos, ARBA publica una guía oficial de cuotas y beneficios.

Ver también: Patentes e Inmobiliario 2027: qué propone cambiar la Provincia y qué falta aprobar.