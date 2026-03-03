ARBA lanza las cuotas mensuales para patentes: Calendario de vencimientos y cómo abonar con descuento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un cambio histórico en el cobro del Impuesto Automotor. A partir de este lunes 2 de marzo de 2026, la tradicional boleta bimestral desaparece para dar paso a un esquema de 10 cuotas mensuales y consecutivas. La medida, que busca atomizar el gasto y dar previsibilidad al presupuesto familiar, comenzará a regir con el primer vencimiento el próximo 10 de marzo.

Este nuevo sistema no implica un aumento oculto, sino una redistribución del monto anual. Según el organismo conducido por Cristian Girard, gracias a la simplificación de las alícuotas (que pasaron de 15 tramos a solo 5), 3 de cada 4 propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado, lo que representa un alivio fiscal para el 75% del parque automotor bonaerense.

Calendario completo de vencimientos 2026

Para mantener los beneficios de buen contribuyente y evitar recargos por mora, es fundamental agendar las fechas de pago que se extenderán hasta diciembre inclusive:

Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo

10 de marzo Cuota 2: 9 de abril

9 de abril Cuota 3: 7 de mayo

7 de mayo Cuota 4: 9 de junio

9 de junio Cuota 5: 8 de julio

8 de julio Cuota 6: 11 de agosto

11 de agosto Cuota 7: 10 de septiembre

10 de septiembre Cuota 8: 9 de octubre

9 de octubre Cuota 9: 10 de noviembre

10 de noviembre Cuota 10: 10 de diciembre

Nueva escala 2026: ¿Cuánto vas a pagar según tu auto?

La base imponible se ajustó para hacer el impuesto más equitativo. Las alícuotas ahora se dividen en cinco grandes grupos basados en la valuación fiscal de tu vehículo:

Hasta $14.100.000: Alícuota del 1% sobre el valor fiscal.

Alícuota del 1% sobre el valor fiscal. De $14.100.000 a $18.700.000: Cuota fija de $141.000 + 2% sobre el excedente.

Cuota fija de $141.000 + 2% sobre el excedente. De $18.700.000 a $26.100.000: Cuota fija de $233.000 + 3% sobre el excedente.

Cuota fija de $233.000 + 3% sobre el excedente. De $26.100.000 a $53.900.000: Cuota fija de $455.000 + 4% sobre el excedente.

Cuota fija de $455.000 + 4% sobre el excedente. Más de $53.900.000: Cuota fija de $1.567.000 + 4,5% sobre el excedente.

Este reordenamiento permite que la alícuota mínima baje del 3,64% al 1%, beneficiando directamente a los dueños de autos de menor valor.

Descuentos y beneficios: cómo ahorrar hasta un 15%

A pesar de la mensualización, ARBA mantiene incentivos potentes para quienes cumplan en tiempo y forma. Es importante destacar que estos beneficios solo aplican si no registrás deudas de años anteriores:

Pago Anual Anticipado: Quienes cancelen la totalidad del impuesto el 10 de marzo obtendrán un descuento del 15% .

Quienes cancelen la totalidad del impuesto el 10 de marzo obtendrán un . Pago en Término: Si optás por las cuotas mensuales, recibirás una bonificación del 10% por cada cuota abonada antes del vencimiento.

Si optás por las cuotas mensuales, recibirás una por cada cuota abonada antes del vencimiento. Buen Contribuyente: Se mantienen las ventajas por cumplimiento histórico y adhesión a la boleta por mail o débito automático.

Cómo descargar la boleta y medios de pago

Para adaptarse a este esquema de 10 boletas anuales, ARBA recomienda utilizar sus canales digitales para evitar demoras:

Web Oficial: Ingresá a la solapa Trámites, elegí Impuesto Automotor y luego Consulta Emisión de Boleta colocando tu dominio (patente).

Ingresá a la solapa Trámites, elegí Impuesto Automotor y luego Consulta Emisión de Boleta colocando tu dominio (patente). Boleta por Mail: Podés suscribirte para recibir el aviso mensual directamente en tu casilla de correo electrónico.

Podés suscribirte para recibir el aviso mensual directamente en tu casilla de correo electrónico. Medios Electrónicos: Podés pagar a través de Cuenta DNI, código QR, cajeros automáticos (Link/Banelco) o mediante tarjeta de crédito desde la app oficial.

Recordá que los vehículos con más de 10 años de antigüedad (modelos 2015 hacia atrás) ya están municipalizados; por lo tanto, el cobro y las fechas dependen exclusivamente de cada municipio y no del calendario centralizado de ARBA.