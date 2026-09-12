Aumento de anses para octubre: cuáles son los nuevos montos para jubilados y asignaciones

Si cobrás una prestación de la Anses, la incertidumbre sobre el monto de tu próximo haber se resuelve con el último dato de inflación: el ajuste oficial para octubre será del 1,65%.

A continuación, te detallamos las cifras confirmadas para las jubilaciones mínimas, máximas, pensiones y asignaciones familiares.

Nuevo haber mínimo y el impacto del bono

La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86 durante el décimo mes del año.

En caso de que el Gobierno confirme la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, el cobro total para el piso previsional alcanzará los $505.662,86.

Este adicional depende de una decisión formal del Ejecutivo, no es incorporable al haber base y tampoco computa para el pago del aguinaldo.

Topes máximos, PUAM y pensiones no contributivas

En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima alcanzará los $2.932.174, un segmento excluido del bono extraordinario.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $348.530,28 (sin contar el bono).

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se fijarán en $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos igualará el haber mínimo de $435.662,86.

Nuevos valores para AUH y asignaciones

La actualización mensual impacta en simultáneo sobre todo el abanico de asignaciones que liquida el organismo previsional.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $156.552,29 por cada beneficiario.

Por su parte, la AUH por Discapacidad se actualizará para situarse en $509.748,28.

El cálculo detrás de la actualización de octubre

La actualización aplica de forma directa sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó un 1,7%.

Con este registro, la inflación acumulada del año se ubica en 21,3%, acumulando un 33,5% en la medición interanual.

La fórmula de movilidad vigente toma siempre como parámetro el costo de vida registrado dos meses atrás de manera automática.