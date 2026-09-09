Polémica en dolores: tiene 11 años, le pegó un pelotazo al árbitro y recibió 15 fechas de suspensión

Una fuerte polémica se generó en Dolores por la sanción aplicada a un jugador de apenas 11 años de la categoría 2014 del Club Atlético Ever Ready, luego de un episodio ocurrido el pasado 23 de mayo durante un partido correspondiente a la Liga Dolorense de Fútbol.

El hecho se produjo sobre el final del encuentro. Según relató posteriormente la familia del niño, el árbitro dio por terminado el partido cuando el jugador avanzaba en una jugada de ataque y, en medio de la frustración, el chico pateó la pelota, que terminó impactando contra el juez. Fue expulsado y posteriormente el Tribunal de Penas de la Liga Dolorense le aplicó una sanción de 15 fechas. La familia reconoció que la reacción fue incorrecta, aunque aseguró que el menor no tuvo intención de agredir al árbitro y que inmediatamente se mostró arrepentido.

La pena provocó cuestionamientos debido a la edad del futbolista y a que, por la cantidad de partidos que disputan las categorías infantiles, podía significar un período muy prolongado sin competir. Sus padres presentaron un pedido de reconsideración y propusieron que parte de la suspensión pudiera reemplazarse por medidas educativas, como una disculpa al árbitro, actividades dentro del club o charlas sobre respeto y valores deportivos. También señalaron el impacto emocional que la situación provocó en el niño.

Sin embargo, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA es el que rige disciplinariamente las competencias de las ligas afiliadas, incluidas las categorías infantiles. En ese marco, el árbitro tiene la responsabilidad de informar lo sucedido, mientras que la sanción no es decidida por él sino por el Tribunal de Penas. El propio juez del encuentro explicó públicamente esta diferencia y se manifestó dispuesto a que el episodio también sirva para trabajar en la prevención de distintas formas de violencia dentro del deporte.

El caso tuvo posteriormente un nuevo capítulo. Mientras cumplía la sanción, el jugador fue incluido en las planillas y participó de los encuentros de la primera y segunda fecha del Torneo Clausura. De acuerdo con la documentación analizada por el Tribunal, había cumplido parte de las 15 fechas durante el Apertura, pero al comenzar el nuevo campeonato todavía tenía 10 partidos pendientes y, por lo tanto, continuaba inhabilitado para competir.

Ante esa situación, el Tribunal aplicó al jugador una fecha adicional de suspensión, que se acumuló a las 10 que todavía debía cumplir. De esta manera, la resolución estableció que deberá completar 11 fechas efectivas de suspensión. La medida alcanza exclusivamente a su participación en partidos oficiales y no le impide entrenar ni desarrollar otras actividades deportivas que determine el club.

Las consecuencias también alcanzaron al Club Ever Ready. El Tribunal resolvió suspender durante 15 días al director técnico, al ayudante de campo y al responsable de la coordinación de las categorías infantiles, al considerar que permitieron o avalaron la inclusión en las planillas de un jugador que se encontraba inhabilitado.

Además, Ever Ready recibió la pérdida de los partidos correspondientes a la primera y segunda fecha del Torneo Clausura en los que participó el futbolista y una multa equivalente a 400 valores entrada.

El episodio abrió así un debate que excede el caso puntual: por un lado, la necesidad de aplicar los reglamentos y proteger a los árbitros frente a conductas inapropiadas y, por otro, la discusión acerca de cómo deben instrumentarse las sanciones cuando quienes participan son niños que se encuentran en plena etapa de formación deportiva.

La familia sostiene que el chico reconoció su error y reclama una respuesta con mayor contenido educativo, mientras que las autoridades disciplinarias actuaron aplicando las disposiciones reglamentarias vigentes.

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