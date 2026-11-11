ANSES: pensiones no contributivas, quiénes cobran este jueves y viernes

El calendario de noviembre de ANSES comenzó con varios grupos de beneficiarios y, para quienes reciben una pensión no contributiva, la semana concentra fechas especialmente importantes. No todos los titulares cobran el mismo día: el orden depende de la terminación del DNI y de la prestación que figura en la liquidación.

Tras los feriados de los primeros días del mes, muchos beneficiarios buscan saber si su depósito corresponde al jueves 12 o al viernes 13 de noviembre. La diferencia es clave para evitar viajes innecesarios al banco y para revisar con anticipación el detalle de haberes.

Qué documentos cobran las pensiones no contributivas el 12 y 13 de noviembre

De acuerdo con el cronograma de pagos difundido para noviembre de 2026, las pensiones no contributivas (PNC) se distribuyen durante tres jornadas:

Miércoles 11: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Jueves 12: DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Viernes 13: DNI terminados en 8 y 9.

Es decir, el jueves reúne a seis terminaciones de documento y el viernes cierra el tramo previsto para este grupo. El cronograma corresponde al inicio de disponibilidad de los fondos; la visualización del movimiento puede variar según los canales y horarios de cada entidad bancaria.

Por qué no hay que confundir PNC con jubilaciones y AUH

Las pensiones no contributivas tienen un calendario propio. Aunque también se abonan a través de ANSES, no deben confundirse con las jubilaciones que no superan el haber mínimo ni con la Asignación Universal por Hijo.

Para las jubilaciones y pensiones contributivas de hasta un haber mínimo, el miércoles 11 corresponde a documentos terminados en 0, el jueves 12 a terminados en 1 y el viernes 13 a terminados en 2, 3 y 4. En la AUH y en la asignación familiar por hijo, las fechas de esas tres jornadas corresponden a los DNI terminados en 0, 1 y 2, respectivamente.

Por eso, una persona cuyo DNI termina en 6 podría tener fecha de cobro el jueves si recibe una PNC, pero no necesariamente si percibe otro beneficio. La consulta debe hacerse siempre por prestación, no solo por número de documento.

Cómo comprobar la fecha y el lugar de cobro sin ir al banco

El organismo ofrece una consulta gratuita en su servicio oficial de calendario de pagos. Allí se puede seleccionar la prestación y verificar las fechas correspondientes.

También es posible ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y buscar la sección Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro. Este segundo camino permite comprobar la información asociada a cada titular y resulta especialmente útil si se perciben distintas prestaciones.

Si el depósito todavía no aparece en el horario habitual, conviene revisar primero los movimientos bancarios y la fecha asignada antes de realizar un reclamo. Una fecha publicada para otro tipo de prestación no implica un atraso en la propia.

Qué pasa con el aumento de noviembre

Las prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional incorporan en noviembre una actualización del 1,93%. Sin embargo, el importe final de cada persona depende del tipo de pensión, de los conceptos que integran la liquidación y de eventuales adicionales aplicables.

Por esa razón, no corresponde utilizar el monto de la jubilación mínima como si fuera el valor de todas las PNC. Tampoco hay que asumir que cualquier complemento se paga por separado o en una fecha diferente: el recibo individual es la referencia para conocer los conceptos efectivamente liquidados.

Quienes quieran comparar otros beneficios pueden consultar la cobertura de INFOZONA sobre el calendario de jubilaciones de noviembre, teniendo presente que las fechas de las pensiones no contributivas son distintas.

Qué conviene revisar antes de cobrar

Para esta semana, el dato más importante es confirmar que el beneficio figure como PNC y cotejar la terminación del DNI con la fecha asignada. También conviene comprobar la cuenta bancaria habitual y verificar que la liquidación corresponda a noviembre.

La información oficial de ANSES puede consultarse desde el celular, sin necesidad de acercarse a una oficina. En caso de inconsistencias, el titular debe utilizar los canales oficiales del organismo y evitar compartir su Clave de la Seguridad Social con terceros.