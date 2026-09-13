ANSES retoma los pagos este lunes: quiénes deberían revisar la cuenta desde temprano

Después de la pausa del fin de semana, ANSES retoma este lunes 14 de septiembre una parte importante del calendario mensual. La jornada reúne prestaciones que avanzan con ritmos distintos y, justamente por eso, mirar solamente el último número del DNI puede llevar a confusión.

Para algunos titulares será una fecha intermedia del cronograma; para otros, en cambio, marcará el cierre del pago de septiembre. También habrá estudiantes que vuelvan a mirar la cuenta porque comienza una nueva tanda dentro de otro calendario administrado por el organismo.

A esto se suma que septiembre llegó con haberes actualizados por la movilidad del 2,11%, el bono previsional de hasta $70.000 y montos diferentes según cada prestación. El importe final que aparece acreditado no necesariamente coincide con una única cifra general.

Ver también: ANSES confirmó el calendario completo de septiembre para jubilados, AUH y asignaciones

Qué prestaciones vuelve a pagar ANSES este lunes 14

El lunes habrá seis calendarios que coinciden en la misma jornada. Cada uno utiliza una terminación de documento diferente, por lo que conviene identificar primero qué beneficio se cobra y recién después mirar el DNI.

Prestación DNI que cobra el lunes 14 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo Terminados en 4 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Terminados en 4 Pensiones No Contributivas (PNC) Terminados en 8 y 9 AUH y Asignación Familiar por Hijo Terminados en 4 Asignación por Embarazo Terminados en 2 Asignación por Prenatal Terminados en 4 y 5

La fecha, el lugar de cobro y distintos conceptos pueden revisarse desde mi ANSES.

En el caso de las PNC, el lunes representa además la última jornada del cronograma principal de septiembre. Jubilados, PUAM, AUH y SUAF continuarán durante los días siguientes con nuevas terminaciones de documento.

Cuánto pueden cobrar jubilados, PUAM y pensionados

La movilidad de septiembre elevó el haber mínimo del sistema previsional a $428.633,20. Para quienes reúnen las condiciones del refuerzo y reciben el bono completo de $70.000, el total llega a $498.633,20.

Prestación Haber base de septiembre Total con bono máximo Jubilación mínima $428.633,20 $498.633,20 PUAM $342.906,56 $412.906,56 PNC por invalidez o vejez $300.043,24 $370.043,24 PNC para madres de 7 hijos $428.633,20 $498.633,20

El bono no siempre es de $70.000. Cuando la suma de las prestaciones previsionales supera la mínima, el refuerzo puede ser proporcional hasta alcanzar el límite fijado para septiembre. Por eso dos jubilados que cobran el mismo día pueden ver depósitos diferentes.

Ver también: Bono para jubilados: cómo se paga según el haber y cuándo corresponde completo

Qué pasa con AUH, SUAF, AUE y Prenatal

Las asignaciones también avanzan este lunes, pero no todas con la misma terminación. Para AUH y Asignación Familiar por Hijo corresponde el DNI terminado en 4, mientras que la Asignación por Embarazo llega a documentos terminados en 2 y Prenatal agrupa 4 y 5.

En la AUH, el valor total de septiembre ronda los $154.030 por hijo, aunque el depósito mensual habitual corresponde al 80%, alrededor de $123.224. A ese importe pueden sumarse, cuando corresponda, la Prestación Alimentar, el Complemento Leche u otros conceptos.

En SUAF, en cambio, el monto depende del Ingreso del Grupo Familiar y del rango en el que queda cada hogar. Por eso el calendario define el día de pago, pero no permite anticipar por sí solo cuánto dinero recibirá cada familia.

Cómo comprobar si el pago ya está disponible

La forma más segura de revisar una liquidación individual es ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar la fecha y lugar de cobro y, según la prestación, el detalle de los conceptos incluidos.

Revisá primero la prestación que figura activa.

Confirmá la fecha asignada según el DNI.

Controlá el medio de cobro registrado.

Si sos jubilado o pensionado, revisá también el recibo para identificar haber, bono y descuentos.

El dinero acreditado en una cuenta bancaria no necesita retirarse el mismo día. Permanece disponible y puede utilizarse con tarjeta, transferencias o extracciones posteriores.

Ver también: ANSES permite cambiar dónde cobrás desde el celular, pero el trámite puede demorar

La clave para este lunes será no guiarse únicamente por el número final del documento. Primero hay que identificar la prestación y después cruzarla con la terminación del DNI, porque el 14 de septiembre coinciden varios calendarios diferentes.