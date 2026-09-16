Anses: el trámite que permite cobrar el 20% retenido de la auh antes de diciembre

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben todos los meses una parte de la prestación y dejan otra acumulada. Ese dinero no se pierde, pero para poder cobrarlo hay que cumplir con un trámite que ANSES mantiene habilitado durante 2026.

Se trata de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos. La presentación permite liberar el 20% retenido durante el año anterior y, además, deja regularizada una obligación que deben cumplir las familias todos los años.

Ver también: ANSES confirmó el calendario de septiembre 2026: Cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones.

Qué dinero permite cobrar la Libreta AUH

ANSES paga mensualmente el 80% de la AUH y reserva el 20% restante. Ese porcentaje se acumula mes a mes y se libera después de presentar la Libreta correspondiente.

En 2026, la presentación habilita el cobro del 20% acumulado durante 2025. El importe final no es igual para todas las familias, porque depende de la cantidad de meses en los que se cobró la asignación y de los valores que estuvieron vigentes durante cada período.

Por eso, no existe una única cifra plana que pueda aplicarse a todos los titulares. Una familia que percibió AUH durante los doce meses del año anterior tendrá un acumulado distinto de otra que empezó a cobrar a mitad de año.

La Libreta AUH puede gestionarse desde mi ANSES y luego cargarse nuevamente una vez completa.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta

ANSES mantiene habilitada la presentación correspondiente a 2026 y el plazo informado para realizarla llega hasta el 31 de diciembre.

No hace falta esperar a los últimos días. Cuanto antes se presenta y queda validada correctamente, antes puede comenzar el proceso para liquidar el complemento retenido.

Qué datos deben estar completos

La Libreta sirve para acreditar tres aspectos vinculados con cada niño o adolescente:

Escolaridad , cuando corresponde por edad.

, cuando corresponde por edad. Controles de salud .

. Esquema de vacunación.

Si alguna de esas secciones aparece incompleta en mi ANSES, el sistema permite generar el formulario para llevarlo a la escuela o al centro de salud correspondiente.

Cómo hacer el trámite desde el celular o una computadora

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en Hijos > Libreta AUH. Revisar la información registrada de cada hijo o persona a cargo. Si falta alguna sección, elegir Generar Libreta. Imprimir el formulario y llevarlo a completar donde corresponda. Sacar una foto clara del formulario terminado. Volver a mi ANSES y seleccionar Subir Libreta AUH.

ANSES aclara que el único formulario válido para la presentación digital es el generado dentro de mi ANSES. La imagen debe ser legible y mostrar correctamente el documento completo.

Qué pasa si no se puede hacer online

La presentación también puede hacerse de manera presencial en una oficina de ANSES. Para esta gestión, el organismo permite acudir sin necesidad de completar todo el procedimiento digital cuando existe una dificultad con la carga.

Antes de acercarse conviene tener el formulario completo y firmado, para evitar tener que repetir la visita a la escuela o al centro de salud.

La presentación también tiene otro efecto importante

Además del 20% acumulado, la Libreta acredita el cumplimiento de los requisitos de salud y educación asociados a la AUH y permite mantener regularizada la situación de la prestación.

ANSES también vincula esta acreditación con la Ayuda Escolar Anual, por lo que tener la información al día evita inconvenientes en futuras liquidaciones.

Ver también: ANSES suma un extra de $58.098 en septiembre: Quiénes lo reciben automáticamente junto con la AUH.

Qué conviene revisar después de enviar el formulario

Una vez cargada la Libreta, es importante comprobar que el sistema confirme la presentación. ANSES indica que el proceso finaliza cuando el titular recibe la constancia de que la documentación fue enviada correctamente.

Si el trámite queda pendiente, presenta un error o una parte de la Libreta no fue validada, conviene resolverlo con anticipación. El dato clave para este año es que el 20% retenido no se cobra automáticamente: la presentación de la Libreta es el paso que habilita su liquidación.